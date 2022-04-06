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Динамо U-19 - Спортинг U-19: где и когда смотреть матч Юношеской лиги УЕФА
Последний еврокубковый представитель в столь непростое время
Фото: ФК Динамо
Вначале не верилось, что данный матч может состояться в принципе. На территории Украины идет война - жестокая и истощающая, но даже в темные времена следует тянуться в свету. Почему бы этим самым светом не стать футболу?
"Динамо" U-19 круче остальных провело еврокубковый сезон, оставаясь последним еврокубковым представителем Украины. В Бухаресте их ожидает игра против одногодок из "Спортинга", по итогам которой один из коллективов выйдет в четвертьфинал Юношеской лиги УЕФА. Почетно, не так ли?
Смотрите матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА в четверг, 7-го апреля, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 15:00. "MEGOGO" - официальный транслятор еврокубков в Украине.
Показ матча на видеосервисе Мegogo, как и другие спортивные трансляции, доступны для украинцев бесплатно.
Отметим, что матч "Динамо U-19" - "Спортинг U-19" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Динамо U-19" - "Спортинг U-19"
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