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Анчелотти сдал негативный тест на коронавирус и сегодня будет руководить командой

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Хорошие новости для фанатов.

Анчелотти сдал негативный тест на коронавирус и сегодня будет руководить командой

Фото: twitter.com/realmadriden

UA-Футбол
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Уже сегодня состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Челси".

Перед игрой из лагеря мадридского клуба приходят хорошие новости.

Главный тренер команды Карло Анчелотти сдал негативный тест на COVID-19.

Итальянец сможет отправится в Лондон вместе с командой и руководить игрой с привычного места.

Коронавирус у наставника "сливочных" был обнаружен 30 марта.

Таким образом, "Папа Карло" пропустил только игру с "Сельтой" в чемпионате и вернулся аккурат к противостоянию с бывшей командой.

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В статье: Карло Анчелотти Лига чемпионов Реал (Мадрид)
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