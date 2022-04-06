Анчелотти сдал негативный тест на коронавирус и сегодня будет руководить командой

Уже сегодня состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Челси".

Перед игрой из лагеря мадридского клуба приходят хорошие новости.

Главный тренер команды Карло Анчелотти сдал негативный тест на COVID-19.

Итальянец сможет отправится в Лондон вместе с командой и руководить игрой с привычного места.

Коронавирус у наставника "сливочных" был обнаружен 30 марта.

Таким образом, "Папа Карло" пропустил только игру с "Сельтой" в чемпионате и вернулся аккурат к противостоянию с бывшей командой.