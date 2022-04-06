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Анчелотти сдал негативный тест на коронавирус и сегодня будет руководить командой
Хорошие новости для фанатов.
Фото: twitter.com/realmadriden
Уже сегодня состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Челси".
Перед игрой из лагеря мадридского клуба приходят хорошие новости.
Главный тренер команды Карло Анчелотти сдал негативный тест на COVID-19.
Итальянец сможет отправится в Лондон вместе с командой и руководить игрой с привычного места.
Коронавирус у наставника "сливочных" был обнаружен 30 марта.
Таким образом, "Папа Карло" пропустил только игру с "Сельтой" в чемпионате и вернулся аккурат к противостоянию с бывшей командой.
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