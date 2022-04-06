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Челси - Реал: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз от UA-Футбол

Лига Чемпионов
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Хватит три минуты?

Челси - Реал: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз от UA-Футбол

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 6 апреля, состоятся два первых четвертьфинальных поединка Лиги чемпионов 2021/22. Один из них пройдет в Лондоне на "Стемфорд Бридж", где "Челси", действующий победитель турнира, будет принимать мадридский "Реал".

Перед этим поединком предлагаем вам освежить в памяти выступавших за эти команды игроков. В квизе будет 20 футболистов, на прохождение викторины три минуты. В тесте будут встречаться футболисты, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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