Челси - Реал: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз от UA-Футбол

Сегодня, 6 апреля, состоятся два первых четвертьфинальных поединка Лиги чемпионов 2021/22. Один из них пройдет в Лондоне на "Стемфорд Бридж", где "Челси", действующий победитель турнира, будет принимать мадридский "Реал".

Перед этим поединком предлагаем вам освежить в памяти выступавших за эти команды игроков. В квизе будет 20 футболистов, на прохождение викторины три минуты. В тесте будут встречаться футболисты, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.