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Челси - Реал. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Челси - Реал: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 06.04.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Челси - Реал. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Однозначно топ-противостояние. В прошлом году это был полуфинал Лиги чемпионов, сейчас – 1/4-я. "Реале" есть за что мстить, но позволит ли текущая форма организовать месть? Команда Тухеля, несмотря на неопределенность в менеджменте, готова к борьбе.

Матч состоится в среду, шестого апреля, 2022-го года, в 22:00. Прямая онлайн видеотрансляция – на видеосервисе MEGOGO. Доступно без регистрации.

Лига чемпионов УЕФА
1/4 финала, 1-й матч
Лондон, "Стемфорд Бридж"
"Челси" 22:00 "Реал"

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