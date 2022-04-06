Челси - Реал. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Однозначно топ-противостояние. В прошлом году это был полуфинал Лиги чемпионов, сейчас – 1/4-я. "Реале" есть за что мстить, но позволит ли текущая форма организовать месть? Команда Тухеля, несмотря на неопределенность в менеджменте, готова к борьбе.

Матч состоится в среду, шестого апреля, 2022-го года, в 22:00. Прямая онлайн видеотрансляция – на видеосервисе MEGOGO. Доступно без регистрации.