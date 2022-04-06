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Вильярреал - Бавария. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Вильярреал - Бавария: Смотреть Онлайн ⋇ Текстовая трансляция матча ⋇ 06.04.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Вильярреал - Бавария. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Roland Krivec/DeFodi Images

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В этой паре очень четко выделяется фаворит – им является представитель Бундеслиги. Пожалуй, подавляющее большинство экспертов отдает предпочтение именно "Рекордмастеру", но "Бавария" уже показала, что может неприятно удивлять своих болельщиков (ничья с "Зальцбургом"). Унай Эмери надеется, что у него будет шанс и готовится им воспользоваться.

Смотрите прямую онлайн видеотрансляцию матча Лиги чемпионов. Начало – 22:00.

Лига чемпионов. 1/4-я финала, первый матч
6 апреля. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"
"Вильярреал" 22:00 "Бавария"

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