Вильярреал - Бавария. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

В этой паре очень четко выделяется фаворит – им является представитель Бундеслиги. Пожалуй, подавляющее большинство экспертов отдает предпочтение именно "Рекордмастеру", но "Бавария" уже показала, что может неприятно удивлять своих болельщиков (ничья с "Зальцбургом"). Унай Эмери надеется, что у него будет шанс и готовится им воспользоваться.

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