Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вильярреал - Бавария. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Вильярреал - Бавария: Смотреть Онлайн ⋇ Текстовая трансляция матча ⋇ 06.04.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Roland Krivec/DeFodi Images
В этой паре очень четко выделяется фаворит – им является представитель Бундеслиги. Пожалуй, подавляющее большинство экспертов отдает предпочтение именно "Рекордмастеру", но "Бавария" уже показала, что может неприятно удивлять своих болельщиков (ничья с "Зальцбургом"). Унай Эмери надеется, что у него будет шанс и готовится им воспользоваться.
Смотрите прямую онлайн видеотрансляцию матча Лиги чемпионов. Начало – 22:00.
Лига чемпионов. 1/4-я финала, первый матч
6 апреля. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"
"Вильярреал" 22:00 "Бавария"
Популярное сейчас
- Через 3-4 дня россияне пойдут в наступление в Луганской области – Глава ОВА
- Динамо U-19 - Спортинг U-19: где и когда смотреть матч Юношеской лиги УЕФА
- Чехия передала Украине танки и боевые машины
- Бенфика - Ливерпуль 1:3. Видео голов и обзор матча
- Лучшие друзья человека. Как животные помогают украинским военным. ФОТО
- Украинская красотка с ПЗРК стала звездой интернета
Новости по теме
- 01:01 Украинские Воздушные силы ВСУ сообщили, сколько крылатых ракет врага уничтожили за сутки
- 00:20 Украинские Зеленский об ООН: Пока она не может выполнять функции, ради которых создавалась
- 23:45 Украинские Шестилетнего Сашу, которого искали всей страной, нашли мертвым. Его расстреляли русские орки