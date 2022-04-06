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Вильярреал - Бавария 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)
Есть ли шансы у испанцев?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках четвертьфинала Лиги Чемпионов между собой играют "Вильярреал" и "Бавария". Первая игра проходит в Испании.
Лига Чемпионов, 1/4 финала
"Вильярреал" - "Бавария" 1:0
Гол: Данжума 8
Гол Данжума
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