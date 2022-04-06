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Челси – Реал Мадрид, 1:2. И снова, и снова Бензема – Видео голов и обзор матча
Гениальный Карим, дважды головой, а "Челси" сохраняет шансы на камбэк
Фото: twitter.com/realmadrid
"Реал" Мадрид в гостях обыгрывает "Челси" (2:0) в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Королевский клуб с Бензема и без него – две разные команды.
21' Карим Бензема с передачи в Винисиуса Жуниора – 0:1.
24' Карим Бензема с передачи Луки Модрича – 0:2.
40' Кай Хаверц с передачи Жоржиньо – 1:2.
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