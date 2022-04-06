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Бензема впервые забил больше 40 мячей за сезон
37 с "Реалом" + 5 с Францией
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rafa Babot
В гостевом матче "Реала" против "Челси" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов Карим Бензема оформил хет-трик в ворота Эдуара Менди (3:1, второй тайм). Эти голы стали 40, 41 и 42 в этом сезоне для французского нападающего.
Benzema (41) traspasa por primera vez el límite de los 40 goles en una temporada.— Pedro Martin (@pedritonumeros) April 6, 2022
41 goles del Benzema en esta temporada:
36 Madrid (36 partidos)
5 Francia (7 partidos)
За сезон-2021/22 француз забил 37 голов в составе клуба за 36 матчей и еще 5 – за 7 игр в национальной команде.
Карим впервые в карьере забил 40 или более голов за сезон.
Помимо 42 голов Карим также отдал 13 голевых передач.
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