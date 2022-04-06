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Бензема впервые забил больше 40 мячей за сезон

Лига Чемпионов
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37 с "Реалом" + 5 с Францией

Бензема впервые забил больше 40 мячей за сезон

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rafa Babot

Новина українською

В гостевом матче "Реала" против "Челси" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов Карим Бензема оформил хет-трик в ворота Эдуара Менди (3:1, второй тайм). Эти голы стали 40, 41 и 42 в этом сезоне для французского нападающего.

За сезон-2021/22 француз забил 37 голов в составе клуба за 36 матчей и еще 5 – за 7 игр в национальной команде.

Карим впервые в карьере забил 40 или более голов за сезон.

Помимо 42 голов Карим также отдал 13 голевых передач.

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В статье: Карим Бензема Лига чемпионов Реал (Мадрид) Челси (Лондон)
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