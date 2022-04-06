Бензема впервые забил больше 40 мячей за сезон

В гостевом матче "Реала" против "Челси" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов Карим Бензема оформил хет-трик в ворота Эдуара Менди (3:1, второй тайм). Эти голы стали 40, 41 и 42 в этом сезоне для французского нападающего.

Benzema (41) traspasa por primera vez el límite de los 40 goles en una temporada.



41 goles del Benzema en esta temporada:

36 Madrid (36 partidos)

5 Francia (7 partidos) — Pedro Martin (@pedritonumeros) April 6, 2022

За сезон-2021/22 француз забил 37 голов в составе клуба за 36 матчей и еще 5 – за 7 игр в национальной команде.

Карим впервые в карьере забил 40 или более голов за сезон.

Помимо 42 голов Карим также отдал 13 голевых передач.