Лига Чемпионов УЕФА

1/4 финала, 1-й матч

Лондон, "Стэмфорд Бридж"

"Челси" – "Реал" 1:3

Голы: Хавертц (40) – Бензема (21, 24, 46)

"Челси": Менди – Кристенсен (Ковачич, 46), Силва, Рюдигер – Джеймс, Канте (Зиеш, 46), Жоржиньо (Лофтус-Чик, 64), Аспиликуэта – Маунт, Хаверц, Пулишич (Лукаку, 64)

"Реал": Куртуа – Карвахаль, Милитао (Начо, 64), Алаба, Менди – Модрич, Каземиро, Кроос (Камавинга, 74)– Вальверде (Себальос, 86), Бензема (Бэйл, 86), Винисиус

Предупреждения: Рюдигер (19) – Милитао (14)

Великий футбольный артист Карим Бензема колесит по главным европейским столицам, неустанно демонстрируя свой гений. В 1/8 финала Карим своим хет-триком перевернул игру против Парижа и вывел "Реал" дальше. В первом матче 1/4 в Лондоне 34-летний маэстро сделал это снова. Снова хет-трик, и даже голы удивительным образом перекликаются с игрой в Мадриде в начале марта – деморализующие два гола подряд, а также классический охотничий гол Бензема в ЛЧ, когда он заколдовывает голкипера и буквально заставляет подарить мяч французу. "Реал" делает серьёзную заявку на выход в полуфинал, отомстив за прошлогоднюю обиду, но это только первый тайм.

С первых минут лондонский дождь стал заливать "Стэмфорд Бридж", и под стать ему игра стремительно набирала обороты. В первые 15 минут непогода по разу подвела команды. Сначала Аспиликуэта ошибся под давлением Вальверде. Карим тонко развивает выпад, что приводит к опаснейшему выходу Винисиуса, которого потерял поскользнувшийся на газоне Кристенсен. Жуниор хозяев простил и выстрелил в перекладину. Вскоре уже Милитао потеряет равновесие у подступах к своей штрафной, но вовремя завалит Хавертца на газон и предотвратит опасность ценой жёлтой и пропуска ответной игры.

Во второй раз Винисиус с Бензема поменяются ролями, и Карим "Челси" уже не простит. Винисиус снова растерзал Кристенсена один в один, подал на Карима, на которого не успел выдвинуться Рюдигер, и Бензема гениальнейшим образом отправил мяч под перекладину. Не успели гости оклематься, как тут же получили ещё один – на этот раз Карим продемонстрировал свою телепатическую связь с маэстро Лукой. Модрич закинул прямо за спину Силве, и голова Бензема снова не подвела. За 2 года в "Челси" Тиаго многие оббегали, но никому до Карима не удавалось перехитрить бразильского суперветерана.

К чести "Челси", они нашли в себе силы отыграть один мяч до перерыва. На этот раз дождь сыграл за хозяев. Жоржиньо и Хавертц в менее искусном виде повторили гол Модрича и Бензема, только вот немец пробил менее убедительно, но мокрый мяч всё же проскользнул между рук Тибо Куртуа. 1:2 и свисток на перерыв.

В перерыве Томас Тухель дерзко перестроил команду с 3-4-3 на 4-3-3. Экс-мадридиста Ковавич заменил провалившегося Кристенсена, а Зиеш заменил лучшего игрока двух последних битв с "Реалом" Нголо Канте. У немецкого тренера был чёткий и довольно остроумный план, но все замыслы тренера разрушит катастрофическая ошибка Эдуара Менди. Сенегалец ужасно отпасовал на Рюдигера в начале тайма, мяч похитил Карим, и выставил дураком очередного голкипера. Кариус, Доннарумма, теперь Менди. На самом деле список жертв Бензема куда больше – на его счету уже 40+ голов в сезоне.

После этого "Реал" окончательно сел оборонять результат и сбивал темп игры всеми легальными и не очень способами, а "Челси" пытался совершить камбек. На 65-й минуте Тухель бросить в бой двух атлетов Лукаку и Лофтус-Чика. Первый должен был запугивать защитников соперника, а второй на силовом дриблинге обводить стариков Модрича и Крооса.

"Челси" напрочь прижал "Реал" к своим воротам, но временами слишком терпеливо разыгрывал мяч, не решаясь на риск. В результате удалось наклевать три опасных дальних выстрела от Аспиликуэты, Маунта и Хавертца, а также найти момент для Лукаку после кросса Зиеша. Но Ромелу соотечественника пощадил и пробил мимо ворот. 1:3.

"Челси" давил соперника большую часть матча, хотя во много это объясняется ранними голами гостей и их последующей аккуратной игрой. Стратегически игра вроде как проходила по плану хозяев. Но некоторые детали, как например агрессивная роль Кристенсена, который полностью провалил задачу по нейтрализации Вини. Или гений Бензема и Модрича, который они демонстрируют вне зависимости от соперника. Эти детали были столь яркими и красноречивыми, что оказались важнее общей картины матча. "Челси" долго создавал за доской благоприятное для себя стратегическое полотно, а потом зевал мат в два-три хода.

Эпизодически "Реал" настолько превосходил оппонентов, что от мнимой доминации "Челси" в целом не было никакого толку. Современные игровые механизмы "Челси" давали им свои преимущества, но старомодный "Реал" во главе с гениями Модричем и Бензема на это все плевали. Хочешь победить "Реал"? Не дай им ни минуты передышки, задуши, как сделало "Челси" прошлогоднего образца. Недаром тогда так блистал Нголо Канте, не нашедший сегодня своей лучшей игры. Потому что если дать Кариму, Луке или Жуниору выдохнуть хоть на мгновением, им его хватит, чтобы тут же выдать очередной шедевр. 1:3. "Реал" одной ногой в полуфинале.