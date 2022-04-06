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Челси – Реал 1:3. День сурка от Карима Бензема

Лига Чемпионов
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(2 голосов)

Бензема снова выстреливает хет-триком

Челси – Реал 1:3. День сурка от Карима Бензема

Фото: Getty Images

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов УЕФА

1/4 финала, 1-й матч

Лондон, "Стэмфорд Бридж"

"Челси" – "Реал" 1:3

Голы: Хавертц (40) – Бензема (21, 24, 46)

"Челси": Менди – Кристенсен (Ковачич, 46), Силва, Рюдигер – Джеймс, Канте (Зиеш, 46), Жоржиньо (Лофтус-Чик, 64), Аспиликуэта – Маунт, Хаверц, Пулишич (Лукаку, 64)

"Реал": Куртуа – Карвахаль, Милитао (Начо, 64), Алаба, Менди – Модрич, Каземиро, Кроос (Камавинга, 74)– Вальверде (Себальос, 86), Бензема (Бэйл, 86), Винисиус

Предупреждения: Рюдигер (19) – Милитао (14)

Великий футбольный артист Карим Бензема колесит по главным европейским столицам, неустанно демонстрируя свой гений. В 1/8 финала Карим своим хет-триком перевернул игру против Парижа и вывел "Реал" дальше. В первом матче 1/4 в Лондоне 34-летний маэстро сделал это снова. Снова хет-трик, и даже голы удивительным образом перекликаются с игрой в Мадриде в начале марта – деморализующие два гола подряд, а также классический охотничий гол Бензема в ЛЧ, когда он заколдовывает голкипера и буквально заставляет подарить мяч французу. "Реал" делает серьёзную заявку на выход в полуфинал, отомстив за прошлогоднюю обиду, но это только первый тайм.

С первых минут лондонский дождь стал заливать "Стэмфорд Бридж", и под стать ему игра стремительно набирала обороты. В первые 15 минут непогода по разу подвела команды. Сначала Аспиликуэта ошибся под давлением Вальверде. Карим тонко развивает выпад, что приводит к опаснейшему выходу Винисиуса, которого потерял поскользнувшийся на газоне Кристенсен. Жуниор хозяев простил и выстрелил в перекладину. Вскоре уже Милитао потеряет равновесие у подступах к своей штрафной, но вовремя завалит Хавертца на газон и предотвратит опасность ценой жёлтой и пропуска ответной игры.

Во второй раз Винисиус с Бензема поменяются ролями, и Карим "Челси" уже не простит. Винисиус снова растерзал Кристенсена один в один, подал на Карима, на которого не успел выдвинуться Рюдигер, и Бензема гениальнейшим образом отправил мяч под перекладину. Не успели гости оклематься, как тут же получили ещё один – на этот раз Карим продемонстрировал свою телепатическую связь с маэстро Лукой. Модрич закинул прямо за спину Силве, и голова Бензема снова не подвела. За 2 года в "Челси" Тиаго многие оббегали, но никому до Карима не удавалось перехитрить бразильского суперветерана.

К чести "Челси", они нашли в себе силы отыграть один мяч до перерыва. На этот раз дождь сыграл за хозяев. Жоржиньо и Хавертц в менее искусном виде повторили гол Модрича и Бензема, только вот немец пробил менее убедительно, но мокрый мяч всё же проскользнул между рук Тибо Куртуа. 1:2 и свисток на перерыв.

В перерыве Томас Тухель дерзко перестроил команду с 3-4-3 на 4-3-3. Экс-мадридиста Ковавич заменил провалившегося Кристенсена, а Зиеш заменил лучшего игрока двух последних битв с "Реалом" Нголо Канте. У немецкого тренера был чёткий и довольно остроумный план, но все замыслы тренера разрушит катастрофическая ошибка Эдуара Менди. Сенегалец ужасно отпасовал на Рюдигера в начале тайма, мяч похитил Карим, и выставил дураком очередного голкипера. Кариус, Доннарумма, теперь Менди. На самом деле список жертв Бензема куда больше – на его счету уже 40+ голов в сезоне.

После этого "Реал" окончательно сел оборонять результат и сбивал темп игры всеми легальными и не очень способами, а "Челси" пытался совершить камбек. На 65-й минуте Тухель бросить в бой двух атлетов Лукаку и Лофтус-Чика. Первый должен был запугивать защитников соперника, а второй на силовом дриблинге обводить стариков Модрича и Крооса.

"Челси" напрочь прижал "Реал" к своим воротам, но временами слишком терпеливо разыгрывал мяч, не решаясь на риск. В результате удалось наклевать три опасных дальних выстрела от Аспиликуэты, Маунта и Хавертца, а также найти момент для Лукаку после кросса Зиеша. Но Ромелу соотечественника пощадил и пробил мимо ворот. 1:3.

"Челси" давил соперника большую часть матча, хотя во много это объясняется ранними голами гостей и их последующей аккуратной игрой. Стратегически игра вроде как проходила по плану хозяев. Но некоторые детали, как например агрессивная роль Кристенсена, который полностью провалил задачу по нейтрализации Вини. Или гений Бензема и Модрича, который они демонстрируют вне зависимости от соперника. Эти детали были столь яркими и красноречивыми, что оказались важнее общей картины матча. "Челси" долго создавал за доской благоприятное для себя стратегическое полотно, а потом зевал мат в два-три хода.

Эпизодически "Реал" настолько превосходил оппонентов, что от мнимой доминации "Челси" в целом не было никакого толку. Современные игровые механизмы "Челси" давали им свои преимущества, но старомодный "Реал" во главе с гениями Модричем и Бензема на это все плевали. Хочешь победить "Реал"? Не дай им ни минуты передышки, задуши, как сделало "Челси" прошлогоднего образца. Недаром тогда так блистал Нголо Канте, не нашедший сегодня своей лучшей игры. Потому что если дать Кариму, Луке или Жуниору выдохнуть хоть на мгновением, им его хватит, чтобы тут же выдать очередной шедевр. 1:3. "Реал" одной ногой в полуфинале.

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В статье: Реал (Мадрид) Челси (Лондон)
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Комментарии (29)
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hrdhrd (Украина)
07.04.2022 в 00:01
Придется катарцам устраивать еще и Копа Америка в этом году, а то Карим заберет Золотой Мяч Сезон реваншей прям какой-то. Ну собственно еще ни разу действующий победитель ЛЧ не проходил Реал Мадрид в плей-офф. Если не будет какого-то форс-мажора, не пройдет и в этот раз. А вообще это то, что было бы в прошлом сезоне, не сломайся у Реала половина команды, ну и не выпусти Зидан не готовых Рамоса и Азара.
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+3
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Loader (Днепр)
07.04.2022 в 00:14
Хард, я так понимаю, ты сейчас под этим ником? Вброс о Копе нужен? Тебе ли опускаться. Бензема великолепен. В этом году ЗМ будет решаться между ним и Левандовски. Единственный критерий - кто дальше пройдет в ЛЧ. Я так думаю. Хотя у Роберта преимущество последних лет.
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0
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hrdhrd (Украина)
07.04.2022 в 00:24
Да, это я) И Левандовски заслужил, и Карим, жаль что обоим не дадут. А времени футбольного у них уже мало осталось.
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Loader (Днепр)
07.04.2022 в 00:28
Бензема в заведомо проигрышном положении, потому что Роберту сейчас уже не смогут не дать. Тем более, что он не сбавляет обороты. Смотрю на игру Бензема и... Лучше бы КР вообще не приходил в Реал.
0
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hrdhrd (Украина)
07.04.2022 в 00:31
Касаемо КР, это мы уже конечно никогда не узнаем, как могло бы быть. Все же во времена Криштиану у команды был запас прочности, сейчас же убери Карима, и получается 0-4 в Класико. Плохо иметь такую зависимость от одного игрока.
+1
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Loader (Днепр)
07.04.2022 в 00:34
Это не показатель. Сила Барселоны тогда не оставляла шансов Реалу с полной обоймой игроков. В Винисиуса не верю. Как-то стремно. Дембеле в Барсе такой же.
0
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hrdhrd (Украина)
07.04.2022 в 00:38
Да я не спорю, один Карим там бы не спас. Там слишком много факторов совпало - злость Барселоны, их отличная форма, наконец-то Хави построил то, что хотел. Реал же вышел мячик покатать, еще и Анчелотти решил блеснуть тактическим гением и без нападения сыграть. Может просто это был бы не такой разгром. А Дембеле все же показывает сейчас лучшую свою игру в каталонской карьере. Ему бы агента уволить, и немного повзрослеть.
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Loader (Днепр)
07.04.2022 в 00:48
Без расизма, но негры не взрослеют. Да и бразилы. Или сразу в теме, или вечная фигня. Причина, почему Неймар не состоялся.
0
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metall5291 (Kharkiv)
07.04.2022 в 00:15
И это тоже. Собственно, всё было сделано Каримом на 21 и 24 минуте. Конечно, при счете 1-2 интрига забрезжила. Но тут отличился Менди, косяк в духе Кариуса (Ливер в финале, опять же против Реала). Косяк и Рюдигера, защитник такого уровня просто обязан ликвидировать угрозу. Но это не умаляет достоинств Карима. В общем голы от него на любой вкус.
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0
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Loader (Днепр)
07.04.2022 в 00:20
Ну, значит, ответка представляет интерес для просмотра. Ожидается рубка, если папа Карло не накосячит с автобусами, как в первой игре с ПСЖ.
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0
metall5291 (Kharkiv)
07.04.2022 в 00:25
Да, рубка может быть вполне. Правила выездного гола нет, а Челси команда сильная. Я, собственно, не думал, что она будет пройдена. Но теперь Реал просто обязан пройти, сыграв "по счету", но (упаси Бог) без автобуса. Просто надо мобильно сыграть.
0
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hrdhrd (Украина)
07.04.2022 в 00:26
В ответном матче не будет Милитао из-за перебора карточек. Они с Алабой получше сыграны, чем Начо с Алабой. Но думаю уж как-то доведут дело до победного конца.
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Loader (Днепр)
07.04.2022 в 00:30
Здесь, как всегда. Кто первый забьет.
0
0
metall5291 (Kharkiv)
06.04.2022 в 23:56
Блестящий результат. Великолепный Бензема. Потрясающий Реал.
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+2
0
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Loader (Днепр)
06.04.2022 в 23:59
Одновременный выпуск множества файеров может вызвать детонацию.)) Итог заслужен? Я посматривал текстовую трансляцию, поэтому не в теме.
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0
0
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hrdhrd (Украина)
07.04.2022 в 00:04
Просто Тухель решил, что пенсионер Тиаго Силва сдержит Винисиуса. Не получилось. А во втором тайме просто докатали матч до победы, ну и очередной гипноз вратаря в исполнении Карима произошёл.
+1
0
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NORDOS
07.04.2022 в 00:04
а ти колись буваєш в темі, алкаш?
+1
-1
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Loader (Днепр)
07.04.2022 в 00:10
to hrdhrd (Украина) 07.04.2022 в 00:04 Общая зарисовка не совсем понятна, но спасибо. to NORDOS 07.04.2022 в 00:04 Как было свежо без долб.ебов. Уж было подумал, что ты проявил сознательность и пошел в оборону. Но нет. Где прятался, щеночек? У папы или под папой?
0
0
metall5291 (Kharkiv)
07.04.2022 в 00:19
Это еще и мало. Вся команда наиграла на победу. Куртуа, Винисиус - выше всяких похвал. Остальные - на высоком уровне тоже. Аккуратно и без косяков.
+1
0
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Loader (Днепр)
07.04.2022 в 00:24
Ну Винисиус без Бензема, что винтовка без бойка. Нет в нем силы. И не будет.
0
0
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hrdhrd (Украина)
07.04.2022 в 00:28
Ну что поделать, конечно пока гений из них двоих - это Карим. Может удастся юному падавану передать свой опыт. Бензема тоже бревном был ой как долго, промахивался с метра и т.д. Это в последние несколько лет что-то его переклинило, до того он просто был удобным партнером для КР7 и влипал в истории. Может и Винисиуса переклинит, перестанет идти в дриблинг ради дриблинга и станет более мудрым.
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metall5291 (Kharkiv)
07.04.2022 в 00:30
Лоадеру - насчет Вини ты зря. Он в своем амплуа очень хорош. Да, без Бензема не столь эффективен. А Бензема не юноша. Значит надо кого-то присматривать на смену Бензема. И не обязательно суперзвезду. Вспомним Карима времен , когда играл Роналду. Кто ожидал, что без КР7 он станет этим самым бойком.
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hrdhrd (Украина)
07.04.2022 в 00:34
Ну по видимому, это будет Мбаппе. Чем-то они даже похожи по своей игре, только Килиан пока не такой упорный и полезный при розыгрыше мяча. Но это наживное, может дядя Карим научит)
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Loader (Днепр)
07.04.2022 в 00:37
Мбаппе придет - Вини потухнет. Одна позиция и мне кажется, что покупка не оправдана.
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metall5291 (Kharkiv)
07.04.2022 в 00:39
На тему Мбаппе опять пошла "сага об офсайдах" - перейдет/не перейдет. Понятное дело - кто-то пиарится на этой теме и играет на нервах. Но х е з, могут и перебить деньгами. В общем - я просто жду и приму для себя любой итог этой истории.
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hrdhrd (Украина)
07.04.2022 в 00:39
Я пока тоже не сильно понимаю, как их одновременно на поле держать. Вини справа играть не умеет, Мбаппе там не столь полезен. А если еще Холанда возьмут, там я вообще не понимаю. Ну Бенз в принципе многозадачен, и формально может справа быть. Поглядим, еще никого не купили, по крайней мере официально.
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Loader (Днепр)
07.04.2022 в 00:45
Мне на сейчас видится, что Холланд для Реала предпочтителен, т.к. он тяготеет к правому флангу. Центр - Карим, слева - Жуниор. Хорошо смотрится. Не поломать бы Пересу схему из-за тяги к именам (понтам).
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hrdhrd (Украина)
07.04.2022 в 00:49
Холанд-то предпочтительнее, но это пустить Райолу в огород. А еще эти его травмы в 21 год, как-то пугают. Да и вроде как эти два товарища хотят космическую зарплату и космические подъемные, которые потянуть может только Сити. Поглядим, пока что Мбаппе выглядит более реальной покупкой. Тем более бесплатной, Папа Фло уже давно деньги экономить стал.
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Loader (Днепр)
07.04.2022 в 00:53
Это точно. Печаль, когда игра чемпионов зависит от Райол. О травматичности тоже согласен. И ведь пока молодой совсем. Тот же Златан по антропометрии со своей подготовкой по единоборствам и то...
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