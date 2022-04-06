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ЛЧ. Вильярреал - Бавария 1:0. Немцы забыли выйти на поле
"Субмарина" могла снимать все вопросы уже сегодня
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Quality Sport Images
А мы гадали, как это "Вильярреал" на выходных умудрился проиграть последней команде Ла Лиги? Оказывается, это "Субмарина" копила силы на "Баварию"!
Вообще это был лучший матч команды Унаи Эмери в сезоне. Феноменальная слаженность как с мячом, так и без него; умелый прессинг и тотальная слежка за всеми опасными игроками "Баварии"; интересные решения в нападении - все это работало.
И самое главное, немцы к этому оказались вообще не готовы. То ли они решили взять свое малой кровью, то ли вообще отложить решение вопроса к ответному матчу, как уже было против "РБ Зальцбург", но сегодня "Баварию" было не узнать. Вы запомнили хоть одну классную ее атаку? Вот и мы тоже нет.
6 - @VillarrealCFen's topscorers in @ChampionsLeague history:— OptaJose (@OptaJose) April 6, 2022
6 - @Danjuma ????????
4 - Joseba Llorente ????????
3 - @MarcosSenna19 ????????
3 - @GiuseppeRossi22 ????????
Groguets. pic.twitter.com/eOwZ36mXOz
Левандовского на поле словно не было, Мюллер пасовал невпопад, Гнабри после эффектного прохода на старте матча так ничего и не предложил. И на фоне мюнхенских развалин мощный, быстрый, здорово читающий игру "Вильярреал" - как тебе такое, Илон Маск?
Счет был открыт уже на старте в результате яркой комбинации, где каждый игрок сыграл именно так, как надо - Данжума в касание завершил усилия 3-4 партнеров.
В дальнейшем "Подводники" могли и даже обязаны были увеличивать счет, благо соперник выглядел совершенно разбитым, но испанцам не хватило капельки везения. Так, гол Коклена был отменен из-за минимального офсайда; Жерар Морено и вовсе промахнулся трижды. Дальняя попытка лидера "Вильярреала" пришлась в штангу; его удар головой парировал уже на линии ворот Дэвис; выстрел с центра поля после ляпа Нойера чуть-чуть разминулся со штангой.
Именно расточительство Морено спасло "Баварию" от погрома и позора - по-хорошему, команда Нагельсманна на них полностью наиграла. У "Вильярреала" есть море причин для сожалений.
Villarreal have ended Bayern's record-breaking away run in the Champions League:— Squawka (@Squawka) April 6, 2022
WWWWDWWDDWWWWWWWWWDWWWWWDL
Unai Emery masterclass. #UCL pic.twitter.com/np01N0Kfgp
Через неделю в Мюнхене будет совсем другая игра, и что-то подсказывает, что в ней "Бавария" уже не будет серой аморфной массой, которая непонятно зачем вышла на поле, как было сегодня.
1/4 финала ЛЧ. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"
"Вильярреал" - "Бавария" - 1:0
Гол: Данжума, 8
"Вильярреал": Рульи - Фойт (Орье, 81), Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян - Ло Чельсо, Капу, Парехо, Коклен (Педраса, 59) - Морено, Данжума (Чуквезе, 81)
"Бавария": Нойер - Павар (Зюле, 71), Упамекано, Эрнандес, Дэвис - Киммих, Мусияла - Коман, Мюллер (Горецка, 62, Рока, 90+3), Гнабри (Сане, 62) - Левандовский
Предупреждения: Эступиньян, 74
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