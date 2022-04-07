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Защитник Динамо U-19: Игра со Спортингом покажет, насколько сильный украинский народ

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(1 голосов)

Максим Дячук - о предстоящем матче в Юношеской Лиги УЕФА

Защитник Динамо U-19: Игра со Спортингом покажет, насколько сильный украинский народ

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Защитник "Динамо" U-19 Максим Дячук в интервью официальному сайту киевлян поделился ожиданиями от поединка 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА со "Спортингом".

- Настроение боевое, каждый из нас понимает, насколько важен этот матч не только для нас, но и для всей Украины.

- Этот поединок – вдвойне особенный для вас в связи с вторжением россии в Украину?

- Конечно, игра со "Спортингом" покажет, насколько сильный украинский народ, его дух не сломать. Я надеюсь, что война как можно скорее закончится, потому что очень тяжело смотреть на то, что сделали нелюди в украинских городах, с нашими людьми. Мы приложим максимум усилий для победы.

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- Как приняли вас румыны? Местное население проявляет интерес к тому, что происходит в нашей стране?

- Приняли хорошо, с пониманием, обеспечили все условия и оказали необходимую помощь. Сколько общались с людьми, все сочувствуют и говорят, что то, что делает россия, это ужас и недопустимо.

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- Как изменилась твоя жизнь?

- Я не могу ответить на этот вопрос, честно, у меня просто нет слов и эмоций. Когда я смотрю, что у нас происходит, от видеороликов слезы на глазах. Наши ВСУ – нереальные защитники, они герои на всю жизнь.

- Что мог бы сказать нашим болельщикам накануне матча?

- Я знаю, что многие болельщики нашего клуба защищают страну, и я кланяюсь им, спасибо за это. Мы постараемся победить ради Украины, ради всего украинского народа и показать, что украинцев не сломать. СЛАВА УКРАИНЕ!", - сказал Дячук.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Динамо U-19 (Киев) Максим Дячук
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (1)
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Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
07.04.2022 в 08:20
Гра зі Спортінгом покаже наскільки сильне Динамо U-19. А народ свою силу вже і так довів.
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