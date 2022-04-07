Защитник Динамо U-19: Игра со Спортингом покажет, насколько сильный украинский народ

Защитник "Динамо" U-19 Максим Дячук в интервью официальному сайту киевлян поделился ожиданиями от поединка 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА со "Спортингом".

- Настроение боевое, каждый из нас понимает, насколько важен этот матч не только для нас, но и для всей Украины.

- Этот поединок – вдвойне особенный для вас в связи с вторжением россии в Украину?

- Конечно, игра со "Спортингом" покажет, насколько сильный украинский народ, его дух не сломать. Я надеюсь, что война как можно скорее закончится, потому что очень тяжело смотреть на то, что сделали нелюди в украинских городах, с нашими людьми. Мы приложим максимум усилий для победы.

- Как приняли вас румыны? Местное население проявляет интерес к тому, что происходит в нашей стране?

- Приняли хорошо, с пониманием, обеспечили все условия и оказали необходимую помощь. Сколько общались с людьми, все сочувствуют и говорят, что то, что делает россия, это ужас и недопустимо.

- Как изменилась твоя жизнь?

- Я не могу ответить на этот вопрос, честно, у меня просто нет слов и эмоций. Когда я смотрю, что у нас происходит, от видеороликов слезы на глазах. Наши ВСУ – нереальные защитники, они герои на всю жизнь.

- Что мог бы сказать нашим болельщикам накануне матча?

- Я знаю, что многие болельщики нашего клуба защищают страну, и я кланяюсь им, спасибо за это. Мы постараемся победить ради Украины, ради всего украинского народа и показать, что украинцев не сломать. СЛАВА УКРАИНЕ!", - сказал Дячук.