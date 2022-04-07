Тренер Вильярреала: Мы попробуем обыграть Баварию еще раз

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери прокомментировал результат первого матча с "Баварией" (1:0) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Мы не собираемся ограничиваться хорошей игрой сегодня. Мы собираемся попробовать обыграть "Баварию" еще раз. Победы со счетом 1:0 мало. "Бавария" – фаворит, для нее проигрывать ненормально. Мы можем порадоваться, но должны быть осторожны.

Впереди еще 90 минут, и я хочу обыграть "Баварию". Я буду расстроен, если этого добиться не удастся, даже несмотря на хорошую игру в сегодняшнем матче", – приводит слова Эмери Marca.