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Тренер Вильярреала: Мы попробуем обыграть Баварию еще раз

Лига Чемпионов
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Унаи Эмери прокомментировал победу своего клуба

Тренер Вильярреала: Мы попробуем обыграть Баварию еще раз

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери прокомментировал результат первого матча с "Баварией" (1:0) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Мы не собираемся ограничиваться хорошей игрой сегодня. Мы собираемся попробовать обыграть "Баварию" еще раз. Победы со счетом 1:0 мало. "Бавария" – фаворит, для нее проигрывать ненормально. Мы можем порадоваться, но должны быть осторожны.

Впереди еще 90 минут, и я хочу обыграть "Баварию". Я буду расстроен, если этого добиться не удастся, даже несмотря на хорошую игру в сегодняшнем матче", – приводит слова Эмери Marca.

Ответный матч между командами состоится 12 апреля на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Унаи Эмери Вильярреал
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Источник:
Marca

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