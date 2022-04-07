Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Вильярреала: Мы попробуем обыграть Баварию еще раз
Унаи Эмери прокомментировал победу своего клуба
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери прокомментировал результат первого матча с "Баварией" (1:0) в 1/4 финала Лиги чемпионов.
"Мы не собираемся ограничиваться хорошей игрой сегодня. Мы собираемся попробовать обыграть "Баварию" еще раз. Победы со счетом 1:0 мало. "Бавария" – фаворит, для нее проигрывать ненормально. Мы можем порадоваться, но должны быть осторожны.
Впереди еще 90 минут, и я хочу обыграть "Баварию". Я буду расстроен, если этого добиться не удастся, даже несмотря на хорошую игру в сегодняшнем матче", – приводит слова Эмери Marca.
Ответный матч между командами состоится 12 апреля на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене.
Популярное сейчас
- YouTube заблокировал брифинг Захаровой. На россии очень возмущены
- Обладатель Золотого мяча Игорь Беланов встал на защиту Украины
- Челси - Реал. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Лучшая команда Украины может оказаться в группе ЛЧ без квалификации. Это зависит от текущих результатов турнира
- Легенду женского футбола арестовали за вождение в пьяном виде и жестокое обращение с детьми
- "Фашистам п...ц". Известный шеф-повар назвал самое страшное оружие Украины
Новости по теме
- 23:54 Зарубежные ЛЧ. Вильярреал - Бавария 1:0. Немцы забыли выйти на поле
- 15:58 Прогнозы на футбол Вильярреал - Бавария. Анонс и прогноз четвертьфинала Лиги чемпионов на 6.04.2022
- 01:45 Зарубежные Обамеянг стал игроком Барселоны, Эвертон подписал ван де Бека и Деле Алли. Дедлайн зимнего трансферного окна