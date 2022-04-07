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"Мы потеряли контроль". Нагельсманн назвал поражение от Вильярреала заслуженным
Наставник "Баварии" разочарован игрой своих подопечных
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн прокомментировал поражение своей команды от "Вильярреала (0:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
"Мы заслужили поражения. Команда выглядела не очень хорошо. В первом тайме нам не хватало сил в обороне, и у нас было слишком мало моментов.
Второй тайм был совершенно безумным. Мы потеряли контроль, потому что отчаянно хотели забить, но могли пропустить ещё два мяча", — цитирует Нагельсмана официальный сайт УЕФА со ссылкой на DAZN.
Ответный матч между командами состоится 12 апреля на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене.
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