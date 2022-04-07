"Мы потеряли контроль". Нагельсманн назвал поражение от Вильярреала заслуженным

Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн прокомментировал поражение своей команды от "Вильярреала (0:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Мы заслужили поражения. Команда выглядела не очень хорошо. В первом тайме нам не хватало сил в обороне, и у нас было слишком мало моментов.

Второй тайм был совершенно безумным. Мы потеряли контроль, потому что отчаянно хотели забить, но могли пропустить ещё два мяча", — цитирует Нагельсмана официальный сайт УЕФА со ссылкой на DAZN.