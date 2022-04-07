УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. "Мы потеряли контроль". Нагельсманн назвал поражение от Вильярреала заслуженным
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Мы потеряли контроль". Нагельсманн назвал поражение от Вильярреала заслуженным

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Наставник "Баварии" разочарован игрой своих подопечных

"Мы потеряли контроль". Нагельсманн назвал поражение от Вильярреала заслуженным

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн прокомментировал поражение своей команды от "Вильярреала (0:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Мы заслужили поражения. Команда выглядела не очень хорошо. В первом тайме нам не хватало сил в обороне, и у нас было слишком мало моментов.

Второй тайм был совершенно безумным. Мы потеряли контроль, потому что отчаянно хотели забить, но могли пропустить ещё два мяча", — цитирует Нагельсмана официальный сайт УЕФА со ссылкой на DAZN.

Читайте такжеВильярреал - Бавария 1:0. Видео гола и обзор матча

Ответный матч между командами состоится 12 апреля на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене.

Читайте такжеТренер Вильярреала: Мы попробуем обыграть Баварию еще раз
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Вильярреал Юлиан Нагельсманн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УЕФА

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...