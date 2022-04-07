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Анчелотти - о 3:1 с Челси: У Реала есть преимущество, но это победители ЛЧ
Специалист остался доволен результатом своей команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реал" Карло Анчелотти прокомментировал победу над "Челси" (3:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
"Мы хорошо вели игру и остро контратаковали. Удачный вечер, но пока это только первая половина раунда — нужно смотреть в будущее. Мы продемонстрировали хорошую организацию игры, а Бензема был великолепен. Нам удавалось найти свободные зоны между линиями соперника. Теперь у нас преимущество, но во вторник игра уже будет другой: лондонцы — действующие победители Лиги чемпионов.
Должен отметить, что у нас хорошо сработали оборонительные построения и были опасные контратаки. Полагаю, успешная игра в защите нам помогла. И потом мы стали представлять угрозу за счет связки Бензема с Винисиусом", — цитирует Анчелотти пресс-служба УЕФА со ссылкой на BT Sport.
Отметим, что "сливочные" одержали победу над "Челси" благодаря хет-трику Бензема. Ответная игра запланирована на 12 апреля в Мадриде.
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