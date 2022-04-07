Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мороз: Сам факт, что матч Динамо со Спортингом состоится - уже победа
Экс-наставник киевлян оценил значение поединка на сегодня
Фото - ФК Маріуполь / автор невідомий
Экс-тренер "Черноморца" и юношеской команды "Динамо" Юрий Мороз оценил шансы и значение киевлян в матче против "Спортинга" в Юношеской лиги УЕФА.
"Вследствие всех событий тяжело говорить о полноценной подготовке к этому матчу. Она началась не так давно. Да, ФК "Динамо" Киев делает все, что возможно, чтобы все подразделения, все команды полноценно существовали. Но, все же, нужно отдавать себе отчет: сам факт, что этот матч состоится, — уже победа. Невзирая не результат. Хотя я верю в позитивный для нас исход.
Я рассматриваю игру со "Спортингом" как своеобразную битву, в которой юношеская команда "Динамо" по-своему поддержит наши героические ВСУ.
Конечно, очень жаль, что игра состоится не в Киеве, не в Украине. Здесь были бы болельщики, футболисты чувствовали бы себя более раскрепощение. Но есть то, что есть, и повторюсь — уже хорошо, что матч будет сыгран.
И Румыния — неплохой вариант: страна демонстрирует позитивное отношение к Украине, Бухарест принял несколько футболистов нашей сборной, а наставник главной команды Динамо всеми силами помогает юношам", - сказал Мороз.
Напомним, матч "Динамо" - "Спортинг" U-19 состоится уже сегодня, 7 апреля в 15:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
Популярное сейчас
- Арестович объяснил, почему украинцев не предупредили о начале войны
- ВСУ уничтожили подполковника, который был военным комендантом Самары
- В Латвии мужчина вышел на пикет с флагом Украины - на него налетели фанаты "русского мира"
- Лучшая команда Украины может оказаться в группе ЛЧ без квалификации. Это зависит от текущих результатов турнира
- Легенду женского футбола арестовали за вождение в пьяном виде и жестокое обращение с детьми
- "Фашистам п...ц". Известный шеф-повар назвал самое страшное оружие Украины