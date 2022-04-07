Мороз: Сам факт, что матч Динамо со Спортингом состоится - уже победа

Экс-тренер "Черноморца" и юношеской команды "Динамо" Юрий Мороз оценил шансы и значение киевлян в матче против "Спортинга" в Юношеской лиги УЕФА.

"Вследствие всех событий тяжело говорить о полноценной подготовке к этому матчу. Она началась не так давно. Да, ФК "Динамо" Киев делает все, что возможно, чтобы все подразделения, все команды полноценно существовали. Но, все же, нужно отдавать себе отчет: сам факт, что этот матч состоится, — уже победа. Невзирая не результат. Хотя я верю в позитивный для нас исход.

Я рассматриваю игру со "Спортингом" как своеобразную битву, в которой юношеская команда "Динамо" по-своему поддержит наши героические ВСУ.