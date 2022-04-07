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Мороз: Сам факт, что матч Динамо со Спортингом состоится - уже победа

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Экс-наставник киевлян оценил значение поединка на сегодня

Мороз: Сам факт, что матч Динамо со Спортингом состоится - уже победа

Фото - ФК Маріуполь / автор невідомий

Новина українською

Экс-тренер "Черноморца" и юношеской команды "Динамо" Юрий Мороз оценил шансы и значение киевлян в матче против "Спортинга" в Юношеской лиги УЕФА.

"Вследствие всех событий тяжело говорить о полноценной подготовке к этому матчу. Она началась не так давно. Да, ФК "Динамо" Киев делает все, что возможно, чтобы все подразделения, все команды полноценно существовали. Но, все же, нужно отдавать себе отчет: сам факт, что этот матч состоится, — уже победа. Невзирая не результат. Хотя я верю в позитивный для нас исход.

Я рассматриваю игру со "Спортингом" как своеобразную битву, в которой юношеская команда "Динамо" по-своему поддержит наши героические ВСУ.

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Конечно, очень жаль, что игра состоится не в Киеве, не в Украине. Здесь были бы болельщики, футболисты чувствовали бы себя более раскрепощение. Но есть то, что есть, и повторюсь — уже хорошо, что матч будет сыгран.

И Румыния — неплохой вариант: страна демонстрирует позитивное отношение к Украине, Бухарест принял несколько футболистов нашей сборной, а наставник главной команды Динамо всеми силами помогает юношам", - сказал Мороз.

Напомним, матч "Динамо" - "Спортинг" U-19 состоится уже сегодня, 7 апреля в 15:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Юрий Мороз Динамо U-19 (Киев)
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Источник:
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