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Стал известен стартовый состав Динамо на матч против Спортинга в ЮЛЧ
Поединок начнется в 15:00
Фото: ФК Динамо Киев
Стали известны стартовые составы на матч 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА "Динамо" – "Спортинг".
"Динамо" U-19: 1. Нещерет – 22. Малыш, 4. Боль, 14. Дячук, 8. Бенедюк – 17. Бражко, 6. Яцык (к), 11. Царенко, 10. Волошин, 30. Диалло – 29. Близниченко.
Запасные: 12. Игнатенко, 5. Скрипник, 9. Горбач, 18. Мельниченко, 21. Танчак, 23. Эль Хамлиши, 26. Опанасенко.
"Спортинг" U-19: 1. Каллаи – 2. Эштевеш, 3. Ламба, 4. Р.Фернандеш, 5. Назинью – 6. Эссугу, 8. Вейга, 10. М.Фернандеш – 11. Кабрал, 9. Рибейру, 7. Менину.
Запасные: 22. Пинту, 13. Траввасуш, 14. Батишта, 15. Даниэл, 16. Диаш, 17. Фелиш, 18. Шермити.
Напомним, матч начнется в 15:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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