Динамо U-19 - Спортинг U-19 1:2. Можно ли было требовать большего?

Юниоры "Динамо" - единственное светлое пятно теперешней еврокубковой кампании. Пока взросляки "Шахтера" и "Динамо" били антирекорды, а "Заря" чередовала "нестабильно плохо" и "нестабильно хорошо", U-19 "бело-синих" держала марку. Разгромы "Баварии" и "Барселоны", уверенный выход, пусть и со второго места, в плей-офф в очень непростой группе, ничья и победа в серии пенальти против "Депортиво", исторический для Киева проход в 1/8. Хорошо ведь было...

Но давно. С момента последней игры команды Игоря Костюка прошло без двух дней два месяца, а события вокруг заставили многое забыть, многое переосмыслить, много осознать. Война меняет все, и отношение к "спорту номер один" - не исключение. Встреча в Будапеште между юниорами "Динамо" и "Спортинга" - хороший шанс хоть на два часа вспомнить старую жизнь и просто постараться насладиться футболом настолько, насколько это возможно.

"Бело-синие" юниоры игру начали растеряно и тяжело. Данный тезис можно доказать всего одним фактом: первый гол был забит уже на второй минуте. Обычная стеночка на правом краю атаки португальцев застала врасплох оборону киевлян, Фернандеш отдал, а Кабрал забил - 0:1. Риберйру очень скоро мог удвоить преимущество номинальных гостей, но форвард не воспользовался неразберихой в украинской обороне.

Говорить нужно прямо - "Спортинг" доминировал. Пока "Динамо" пыталось держать удар, прорываться флангами, искать Диалло, соперник имел опасные моменты, один из которых он реализовал до свистка на перерыв. Все тот же правый фланг атаки, все тот же Кабрал, все тот же ближний гол Нещерета... Учитывая 2-3 добротных сейва молодого кипера, обвинять его в чем-то не хочется, однако есть ощущение, что оба гола "Спортинга" можно было избежать.

Если в первом тайме быстрый гол был на счету лиссабонцев, то сразу после перерыва резво отличились уже игроки "Динамо". Волошин, получив передачу в штрафной соперника, был сбит Фернандешем - точка. К мячу подошел штатный пенальтист Бражко, уверенно уменьшив отставание от "Спортинга" - 1:2.

Вторая половина была куда более равной. "Зелено-белые" и дальше смотрелись более цельно, но и в действиях "Динамо" не было ни растерянности, ни обреченности. Отсюда и моменты, одним из которых стал хороший удар Близниченко - Каллаи был готов. Работа была и Нещерета, которого раз за разом, не без помощи обороны киевлян, заставляли крутиться форварды "Спортинга". Руслан держался. А где не мог спасти кипер - выручал каркас.

Последние минут десять "бело-синие" старались показать себя и на чужой половине, но кроме нескольких ударов и падений Диалло, ничего создать не удалось. 1:2 - "Динамо" U-19 в первой официальной игре военного времени проигрывает одногодкам "Спортинга", покидая Юношескую лигу УЕФА. К сожалению, к вселенской несправедливости это приравнять не получится, однако один вопрос все равно остается: "А можно ли было требовать большего?".

Юношеская лига УЕФА, 1/8 финала

"Динамо" U-19 - "Спортинг" U-19 1:2

Голы: Бражко 47 (п) - Кабрал 2, 28

"Динамо" U-19: Нещерет - Малыш, Боль, Дячук, Бенедюк - Бражко, Яцык, Царенко (Ель Хамлиши 88) - Близниченко, Волошин (Горбач 90), Диалло

"Спортинг" U-19: Каллаи - Эштевец, Ламба, Фернандеш, Назинью - Вейга, Эссугу, М.Фернандеш (Фелікс 88) - Кабрал (Травассос 82), Рибейру (Шермити 63), Менину (Діаш 63)

Предупреждения: Фернандеш 48 - Боль 55, Волошин 68, Яцык 85, Диалло 87, Близниченко 90