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Динамо - Спортинг 1:2. Видео голов и обзор матча Юношеской лиги

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Все главные моменты с матча 19-летней команды "Динамо"

Динамо - Спортинг 1:2. Видео голов и обзор матча Юношеской лиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Дебютный официальный футбольный матч украинской команды во время войны сыграло киевское "Динамо" U-19. Команда Игоря Костюка проводила перенесённый поединок 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА против лиссабонского "Спортинга".

Возвращение к футболу получилось очень болезненным: после первого тайма киевляне проигрывали 0:2. Однако в дебюте второй половины Бражко реализовал пенальти, сократив счёт до минимума. Увы, забить второй и перевести игру в дополнительное время "бело-синим" не удалось: "Динамо" покидает Юношескую лигу УЕФА.

"Динамо" U-19 - "Спортинг" U-19 1:2
Голы: Бражко 49 (пен.) - Кабрал 2, Кабрал 28

Первый гол Кабрала

Второй гол Кабрала

Гол Бражко

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Динамо U-19 (Киев) Юношеская Лига УЕФА
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