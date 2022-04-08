УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Ожидаемо. Бензема - лучший игрок недели в Лиге чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ожидаемо. Бензема - лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Автор хет-трика

Ожидаемо. Бензема - лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА

Напомним, что "сливочные" в гостях переиграли английский "Челси" со счетом 3:1. 34-летний форвард стал автором всех трех голов мадридской команды.

Читайте такжеЧелси – Реал 1:3. День сурка от Карима Бензема

В борьбе за награду он опередил Луиса Диаса ("Ливерпуль"), Джованни Ло Чельсо ("Вильярреал") и Кевина де Брюйне ("Манчестер Сити").

В текущем сезоне Бензема провел 36 матчей за "Реал" во всех турнирах, в которых забил 37 голов и выполнил 13 результативных передач. Ответный четвертьфинальный матч состоится 12 апреля на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...