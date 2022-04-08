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Ожидаемо. Бензема - лучший игрок недели в Лиге чемпионов
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА
Напомним, что "сливочные" в гостях переиграли английский "Челси" со счетом 3:1. 34-летний форвард стал автором всех трех голов мадридской команды.
В борьбе за награду он опередил Луиса Диаса ("Ливерпуль"), Джованни Ло Чельсо ("Вильярреал") и Кевина де Брюйне ("Манчестер Сити").
В текущем сезоне Бензема провел 36 матчей за "Реал" во всех турнирах, в которых забил 37 голов и выполнил 13 результативных передач. Ответный четвертьфинальный матч состоится 12 апреля на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.
???? King Karim!@Benzema is your UCL Player of the Week ????#UCLPOTW | @PlayStationEU | #UCL pic.twitter.com/ACHIS2DG8l— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 7, 2022
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