Ожидаемо. Бензема - лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА

Напомним, что "сливочные" в гостях переиграли английский "Челси" со счетом 3:1. 34-летний форвард стал автором всех трех голов мадридской команды.

В борьбе за награду он опередил Луиса Диаса ("Ливерпуль"), Джованни Ло Чельсо ("Вильярреал") и Кевина де Брюйне ("Манчестер Сити").

В текущем сезоне Бензема провел 36 матчей за "Реал" во всех турнирах, в которых забил 37 голов и выполнил 13 результативных передач. Ответный четвертьфинальный матч состоится 12 апреля на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

???? King Karim!@Benzema is your UCL Player of the Week ????#UCLPOTW | @PlayStationEU | #UCL pic.twitter.com/ACHIS2DG8l