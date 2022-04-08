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Реал зависим от Бензема, Эмери перепутал турниры, а Барселоне помешал газон. Аудиомнение #138
Нашли в себе силы включить микрофоны
Getty Images / Global Images Ukraine
Обсуждаем первые поединки четвертьфиналов ЛЧ и ЛЕ. Послушать выпуски Аудиомнения можно на Megogo Audio, Google Podcasts, Facebook, YouTube ↓ , Castbox ↓ – подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты от сайта UA-Футбол.
Главный тренер "Бенфики" просчитался, Луис Диас – готовая замена кому-то из тройки "Ливерпуля", а у Нойера, похоже, какой-то бзик. Слабость и сила Бензема, великолепное взаимопонимание "Манчестер Сити", план Диего Симеоне, потенциал "Аталанты", шансы "Баварии" и "Барселоны" в ответных поединках – как всегда, еще больше мыслей вы найдете внутри подкаста.
Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
01:50 – "Манчестер Сити" – "Атлетико";
04:50 – "Бенфика" – "Ливерпуль";
08:38 – "Вильярреал" – "Бавария";
12:03 – "Челси" – "Реал";
16:00 – "Айнтрахт" – "Барселона";
20:08 – "РБ Лейпциг" – "Аталанта";
23:13 – Не попадайте в офсайд!
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