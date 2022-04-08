УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Реал зависим от Бензема, Эмери перепутал турниры, а Барселоне помешал газон. Аудиомнение #138
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал зависим от Бензема, Эмери перепутал турниры, а Барселоне помешал газон. Аудиомнение #138

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Нашли в себе силы включить микрофоны

Реал зависим от Бензема, Эмери перепутал турниры, а Барселоне помешал газон. Аудиомнение #138

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем первые поединки четвертьфиналов ЛЧ и ЛЕ. Послушать выпуски Аудиомнения можно на Megogo Audio, Google Podcasts, Facebook, YouTube ↓ , Castbox ↓ подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты от сайта UA-Футбол.

Читайте такжеБензема не праздновал хет-трик после матча с Челси. Француз ждет прохода в полуфинал

Главный тренер "Бенфики" просчитался, Луис Диас – готовая замена кому-то из тройки "Ливерпуля", а у Нойера, похоже, какой-то бзик. Слабость и сила Бензема, великолепное взаимопонимание "Манчестер Сити", план Диего Симеоне, потенциал "Аталанты", шансы "Баварии" и "Барселоны" в ответных поединках – как всегда, еще больше мыслей вы найдете внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

01:50 – "Манчестер Сити" – "Атлетико";

04:50 – "Бенфика" – "Ливерпуль";

08:38 – "Вильярреал" – "Бавария";

12:03 – "Челси" – "Реал";

16:00 – "Айнтрахт" – "Барселона";

20:08 – "РБ Лейпциг" – "Аталанта";

23:13 – Не попадайте в офсайд!

Больше материалов автора ищите в этом Telegram-канале

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хосеп Гвардиола Бавария (Мюнхен) Карим Бензема Мануэль Нойер Атлетико (Мадрид) Бенфика (Лиссабон) Аталанта (Бергамо) Хави Эрнандес Лига чемпионов Лига Европы Диего Симеоне Барселона Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Ливерпуль Манчестер Сити Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Вильярреал РБ Лейпциг Жерар Морено Кристиан Пулишич Кай Хавертц Аудиомнение Луис Диас Подкасты UA-Футбол
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...