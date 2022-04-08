Реал зависим от Бензема, Эмери перепутал турниры, а Барселоне помешал газон. Аудиомнение #138

Обсуждаем первые поединки четвертьфиналов ЛЧ и ЛЕ. Послушать выпуски Аудиомнения можно на Megogo Audio, Google Podcasts, Facebook, YouTube ↓ , Castbox ↓ – подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты от сайта UA-Футбол.

Главный тренер "Бенфики" просчитался, Луис Диас – готовая замена кому-то из тройки "Ливерпуля", а у Нойера, похоже, какой-то бзик. Слабость и сила Бензема, великолепное взаимопонимание "Манчестер Сити", план Диего Симеоне, потенциал "Аталанты", шансы "Баварии" и "Барселоны" в ответных поединках – как всегда, еще больше мыслей вы найдете внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

01:50 – "Манчестер Сити" – "Атлетико";

04:50 – "Бенфика" – "Ливерпуль";

08:38 – "Вильярреал" – "Бавария";

12:03 – "Челси" – "Реал";

16:00 – "Айнтрахт" – "Барселона";

20:08 – "РБ Лейпциг" – "Аталанта";

23:13 – Не попадайте в офсайд!