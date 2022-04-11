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"Не будем забывать, что Челси - победитель ЛЧ". Анчелотти не ждет простого прохода Реала в полуфинал
Лондонцы - серьезный оппонент
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался перед ближайшим матчем ЛЧ против "Челси".
"Мы контролировали ход первого поединка, здорово сыграли на контратаках. Но позади только первый матч.
У нас есть определенное преимущество, но во вторник будет другая игра. Не будем забывать, что "Челси" - действующий победитель Лиги чемпионов", - приводит слова итальянского специалиста сайт УЕФА.
Напомним, что в первой игре мадридцы победили со счетом 3:1. Трижды отличился Карим Бензема.
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