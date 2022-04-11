Бавария – Вильяреал. Прогноз ответного матча 1/4 финала ЛЧ на 12.04.22

Лига Чемпионов УЕФА

1/4 финала, ответный матч (первая игра 0:1)

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Вильяреал 22:00

Бавария

"Бавария" несомненно входит в число лучших 3-4 команд сезона наравне с "Ман Сити" и Ливерпулем". Но всё же в сравнении с машиной Флика эта команда сделала небольшой шаг назад, что особенно заметно в больших европейских матчах. Мюнхенцы уже не так мощно сдерживают потенциал соперника, допускают контратаки и часто ошибаются при игре в высокой линии. "Бавария" всё ещё доминирует практически в любом матче, просто степень этой доминации уменьшилась.

В первой игре хитрый Эмери вцепился в эти небольшие слабости соперника, что позволило "субмарине" сенсационно победить. Но сильно обольщаться не стоит. Зальцбург дома тоже едва не победил "Баварию" (1:1) в 1/8, но как только дуэль перенеслась на "Альянц Арену", Ред Булл тут же получил 7 мячей в свои ворота.

Объективно говоря, в новом году "Бавария" немного сдала. Были и поражения от "Бохума" (4:2), и выездные фиаско в ЛЧ, и парочку необязательных ничьих в чемпионате. На выходных "Бавария" с трудом забила "Аугсбургу" (1:0) в концовке, едва не прервав длиннющую голевую серию на "Альянц Арене".

Частично спад можно объяснить длительным отсутствием Леона Горецки и Альфонсо Дэвиса. Оба незаменимы для системы, и оба, к счастью для Нагельсманна, уже готовы броситься в бой. Кроме Зюле наставник может рассчитывать на всех ключевых исполнителей.

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Вильяреал

"Вильяреал" блестяще проявил себя в первом матче противостояния на "Керамике", но их перфоманс всё же оставил небольшую горечь. Победили грозную "Баварию", это да. Но "субмарина" полностью не потопила оппонента, хотя возможности отправить Мюнхен на дно были и у Морено, пробившего в штангу и не сумевшего перекинуть Нойера издали, и у Данджумы на дубль. Был и отмененный гол Коклена. Словом, "Бавария" ещё вполне при делах, да ещё и теперь не на шутку разгневана.

Выездная серия "Вильяреала" в Ла Лиге может подтолкнуть к мысли, что у них мало шансов на "Альянц Арене". Три последних выезда закончились для "жёлтой субмарины" сухими поражениями, а всего у них 7 фиаско вдали от дома в 11 последних встречах. Но все, кто знаком с европейской магией Эмери, знает, что форма в чемпионате никак не связана с континентальными баталиями. "Вильяреал" уничтожил "Ювентус" как раз в Турине (0:3).

Главная черта этой команды, помимо завидной тактической гибкости, это стойкость. "Вильяреал" не боится играть против гораздо большим клубов. В финале ЛЕ прошлого сезона они обыграли "Манчестер Юнайтед", дотянули до серии пенальти в Суперкубке Европы с "Челси", и дважды сыграли по нулям с будущим чемпионом "Реалом" в Ла Лиге. "Субмарины" запугиванию не особо поддаются.

Ориентировочные составы

Бавария: Нойер – Павар, Упамекано, Эрнандес, Дэвис – Киммих, Горецка – Коман, Мюллер, Сане – Левандовски

Вильяреал: Рульи – Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян – Коклен, Капу, Парехо, Ло Чельсо – Жерар Морено, Данджума

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Статистика и факты

На выходных с "Атлетиком" (1:1) Эмери выпустил целиком новый состав относительно матча с "Баварией";

"Бавария" играет в 1/4 ЛЧ в рекордный 20-й раз, 10 последних выходов пришлось на 11 предыдущих сезонов. У "Вильяреала" всего три выхода в истории клуба;

"Бавария" финишировала в группе с лучшим показателем очков (18), забитых (22) и пропущенных голов (3);

"Вильяреал" 6 из 10 очков на групповом этапе набрал на выезде;

"Вильяреал" не уступал немецким клубам в 5 последних встречах;

После домашней победы в первом матче "Вильяреал" выходил дальше в 15 из 16 раз (учитываются все еврокубковые противостояния)

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Бавария – Вильярреал от UA-Футбол

"Бавария" остаётся фаворитом противостояния, несмотря на поражение в первом матче. Тем не менее, слабые точки Мюнхена отлично накладываются на контратакующие достоинства испанцев. Если "Вильяреалу" удастся выдержать немецкий блицкриг в дебюте, у них появятся реальные шансы на выход в 1/2. Ставка: квалификация "Вильяреала" в следующий раунд с коэффициентом 3.2.