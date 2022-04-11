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Тухель - перед игрой с Реалом: Понятно, что нам вряд ли удастся отыграться, но попробовать стоит
Сдаваться в четвертьфинале ЛЧ - вещь не самая разумная
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Томас Тухель дал свой комментарий перед матчем ЛЧ против "Реала".
"Это невероятно трудное испытание и тяжелая задача, учитывая обстоятельства первого матча и то, где мы играем, против кого мы играем и на какой арене мы будем играть.
Мы недостаточно агрессивно играли в первом матче. К тому же у соперника было явное преимущество с точки зрения физической подготовки, потому что "Реал" весь год играл с пятью заменами, а мы выступаем в самой требовательной лиге и сыграли больше всего матчей за сезон.
Понятно, что нам вряд ли удастся отыграться, но попробовать стоит. Попробовать - значит, сыграть с максимальной отдачей. Отдадим все силы без оглядки на шансы добиться нужного результата.
Это большой матч, большой футбольный вечер, и мы постараемся проявить себя лучше, чем в первом матче", - цитирует немецкого наставника сайт УЕФА.
В первом матче, напомним, "Реал" добыл победу со счетом 3:1.
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