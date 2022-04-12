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Бавария - Вильярреал. Смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Бавария - Вильярреал: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.04.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Бавария - Вильярреал. Смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Quality Sport Images

UA-Футбол
Новина українською

Интрига здесь есть, и она очень жива. "Вильярреал" в первом матче сенсационно одолел "Баварию", но мы помним, что было на предыдущей стадии. Тогда "Бавария" в гостях сыграла с "Зальцбургом" 1:1, а дома просто не оставила от него мокрого места.

Что будет в противостоянии с "Вильярреалом"? Созрела ли команда Унаи Эмери для полуфинала Лиги чемпионов? Узнаем во вторник, 12-го апреля, в 22:00.

Прямая видеотрансляция матча Лиги чемпионов – в этой новости. Доступно без регистрации.

Лига Чемпионов УЕФА
1/4 финала, ответный матч (первая игра 0:1)
Мюнхен, Альянц Арена
Бавария – Вильяреал 22:00
Трансляция - MEGOGO

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Вильярреал
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