Реал - Челси. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

В первом поединке "Реал" одержал довольно убедительную победу (3:1). С другой стороны, правило гостевого гола уже не действует, так что "Челси" хватит для камбека победы 2:0. А это точно не из отдела фантастики. Поэтому интрига в этом противостоянии есть. Так что матч обещает быть горячим.

Прямая онлайн видеотрансляция поединка "Реал" – "Челси" состоится в понедельник, 12-го апреля, в 22:00. Просмотр доступен без регистрации.

Лига чемпионов. ¼ финала, ответный поединок.

Первый матч завершился со счетом 1:3 в пользу "Реала".

12 апреля. 22:00. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"