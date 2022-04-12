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Реал - Челси. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Реал - Челси: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.04.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Faisal HQ
В первом поединке "Реал" одержал довольно убедительную победу (3:1). С другой стороны, правило гостевого гола уже не действует, так что "Челси" хватит для камбека победы 2:0. А это точно не из отдела фантастики. Поэтому интрига в этом противостоянии есть. Так что матч обещает быть горячим.
Прямая онлайн видеотрансляция поединка "Реал" – "Челси" состоится в понедельник, 12-го апреля, в 22:00. Просмотр доступен без регистрации.
Лига чемпионов. ¼ финала, ответный поединок.
"Реал" 22:00 "Челси"
Первый матч завершился со счетом 1:3 в пользу "Реала".
12 апреля. 22:00. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
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