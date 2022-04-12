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Реал – Челси. Команды опубликовали составы
Хозяева без Милитао, а гости без Жоржиньо
Фото: twitter.com/realmadrid
"Реал" Мадрид и "Челси" опубликовали стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая встреча закончилась со счетом 1:3 в пользу королевского клуба.
????✅ ¡Nuestro ???????? inicial ???? @ChelseaFC_Sp! @UnicajaBanco | #UCL pic.twitter.com/SmLRzWOSjN— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 12, 2022
Состав "Реала" выглядит следующим образом:
- Тибо Куртуа;
- Дани Карвахаль;
- Начо Эрнандес;
- Давид Алаба;
- Ферлан Менди;
- Лука Модрич;
- Каземиро;
- Тони Кроос;
- Феде Вальверде;
- Карим Бензема;
- Винисиус Жуниор;
Your Blues in Madrid... ????#UCL pic.twitter.com/IkiXyEw95z— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 12, 2022
11 игроков "Челси":
- Эдуар Менди;
- Рис Джеймс;
- Тиаго Силва;
- Антонио Рюдигер;
- Маркос Алонсо;
- Рубен Лофтус-Чик;
- Н'голо Канте;
- Матео Ковачич;
- Мейсон Маунт;
- Кай Хаверц;
- Тимо Вернер.
Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.
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