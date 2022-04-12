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Реал – Челси. Команды опубликовали составы

Лига Чемпионов
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Хозяева без Милитао, а гости без Жоржиньо

Реал – Челси. Команды опубликовали составы

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

"Реал" Мадрид и "Челси" опубликовали стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая встреча закончилась со счетом 1:3 в пользу королевского клуба.

Состав "Реала" выглядит следующим образом:

  1. Тибо Куртуа;
  2. Дани Карвахаль;
  3. Начо Эрнандес;
  4. Давид Алаба;
  5. Ферлан Менди;
  6. Лука Модрич;
  7. Каземиро;
  8. Тони Кроос;
  9. Феде Вальверде;
  10. Карим Бензема;
  11. Винисиус Жуниор;

11 игроков "Челси":

  1. Эдуар Менди;
  2. Рис Джеймс;
  3. Тиаго Силва;
  4. Антонио Рюдигер;
  5. Маркос Алонсо;
  6. Рубен Лофтус-Чик;
  7. Н'голо Канте;
  8. Матео Ковачич;
  9. Мейсон Маунт;
  10. Кай Хаверц;
  11. Тимо Вернер.

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Лига чемпионов Реал (Мадрид) Челси (Лондон)
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