Остросюжетный триллер. ¼ Лиги чемпионов. Реал – Челси 2:3

Карло Анчелотти сделал лишь одну замену по сравнению с первым матчем в Лондоне, да и то вынужденную – Начо появился вместо дисквалифицированного Милитао. В свою очередь Тухель преподнес много изменений: Томас вышел с 4-3-3, а не с 3-4-2-1, чтобы не оставлять возле голкипера лишнего для такого матча защитника; в центре поля немецкий менеджер ожидаемо сделал ставку на мобильных Лофтуса-Чика и Ковачича.

От самого стартового свистка заряженный и по-спортивному злой "Челси" четко обозначил свои претензии: высоко прессинговал, выигрывал все подборы. Спустя 10 минут "Реалу" удалось в первый и в последний раз за тайм выскочить к штрафной площадке лондонцев. Быстроногий Винисиус заработал опасный стандарт для "Реала" и "горчичник" для Джеймса, однако Бензема пробил над перекладиной.

Тем не менее, как мы уже отметили, это была лишь разовая акция, на которую уже сами гости сумели ответить… результативно! Лофтус-Чик в касание отыграл на Вернера, немец коленом (явно неумышленно) запустил Маунта в зону, которую преждевременно покинул Начо – и Мейсон не оставил шансов длиннорукому Куртуа (0:1).

До перерыва Карим Бензема чуть ли не в одиночку вытаскивал "сливочных" к владениям соперника. Французский форвард направлял давление хозяев, но банально не видел поддержки от партнеров. В то же время Эдуар Менди извлек урок из поединка в Лондоне и при одном только виде Карима на горизонте тут же без промедлений пасовал на защитников. Таким образом, первый тайм ответного матча по делу забрал себе "Челси" – и по игре, и по результату.

Вторая половина встречи стартовала с опаснейшего выстрела Джеймса рядом со штангой, после которого арбитр Марциняк назначил спорный, скорее даже левый угловой (мяч никого из игроков "Реала" не задел). При этом Рюдигер сделал корнер голевым – одинокий Антонио выпрыгнул из-за спин партнеров и оппонентов, направив снаряд головой четко в боковую сетку (0:2).

Вот теперь подопечные Анчелотти уже точно были вынуждены наконец-то выйти на поле, ведь все их потуги на "Стэмфорд Бридж" аннулировались. "Реал" ответил классным хлестким ударом Крооса со штрафного – Менди в блестящем прыжке отвел угрозу. "Меренги" действительно ожили, слету в сантиметрах над перекладиной отлично пробил Вальверде.

Футбол на "Бернабеу" окончательно перешел в режим "атака на атаку", искры буквально пролетали сквозь экран мониторов и вводили в экстаз болельщиков у телевизоров, что уже тогда говорить о контрасте эмоций у тех счастливчиков, которые попали на трибуны. До конца основного времени мы увидели незасчитанный гол Алонсо (VAR подтвердил, что Маркос подыграл себе рукой), удар Бензема головой в перекладину, а потом голы! Вернер поиздевался над беспомощной (в рамках эпизода так точно) защитой "Реала" и кое-как затолкал мяч в сетку (0:3), а Модрич гениально просканировал пространство и отдал единственно возможный, воистину гениальный пас на Родриго. Нападающий "меренг" только появился на поле со скамейки и первым же касанием поверг Эдуара Менди в шок (1:3). Кстати, важно, что между забитыми мячами Куртуа оставил хозяев в игре своим сэйвом после кивка от Хавертца.

¿Me cuentas tu secreto Luka? pic.twitter.com/YV4EOnhN2J — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 12, 2022

Поединок перешел в дополнительное время, где хаос достиг своего апогея. Мадридцам как мастерам спорта по Лиге чемпионов хватило одного момента, одной ошибки "Челси": Винисиус навесил, Бензема замкнул (2:3). Дальше гости включил прессинг уровня "сорвавшийся с катушек "Ливерпуль" и не реализовал несколько убойных моментов. К примеру, Куртуа потянул удар Зиеша, Хавертц промахнулся после подачи Джеймса, Жоржиньо махнул рядом со штангой.

Такой вылет однозначно сделает "синих" сильнее. "Реал" не убедил в Мадриде, но в который раз определил результат с помощью своей системы координат.

LO CU RA pic.twitter.com/mHyfWGS0Ek — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 12, 2022

Лига чемпионов, ¼ финала.

Стадион: "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид)

Главный судья: Шимон Марциняк (Польша)

"Реал" – "Челси" 2:3 (5:4 в пользу "сливочных" по сумме двух матчей)

Голы: Родриго (80), Бензема (96) – Маунт (15), Рюдигер (51), Вернер (75)

"Реал": Куртуа – Карвахаль, Начо (Лукас Васкес, 88), Алаба, Менди (Марсело, 78) – Модрич, Каземиро (Родриго, 78), Кроос (Камавинга, 73) – Вальверде, Бензема, Винисиус (Себальос, 115)

"Челси": Менди – Джеймс, Силва, Рюдигер, Алонсо – Ковачич (Жоржиньо, 105), Лофтус-Чик (Сауль, 105), Канте (Зиеш, 100) – Маунт, Хавертц, Вернер (Пулишич, 83)

Предупреждения: Бензема (37), Вальверде (68), Камавинга (90+3), Карвахаль (118) – Джеймс (10), Зиеш (102), Хавертц (109), Тухель (113), Аспиликуэта (113)