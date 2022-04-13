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Остросюжетный триллер. ¼ Лиги чемпионов. Реал – Челси 2:3

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Или великолепный футбольный спектакль

Остросюжетный триллер. ¼ Лиги чемпионов. Реал – Челси 2:3

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Карло Анчелотти сделал лишь одну замену по сравнению с первым матчем в Лондоне, да и то вынужденную – Начо появился вместо дисквалифицированного Милитао. В свою очередь Тухель преподнес много изменений: Томас вышел с 4-3-3, а не с 3-4-2-1, чтобы не оставлять возле голкипера лишнего для такого матча защитника; в центре поля немецкий менеджер ожидаемо сделал ставку на мобильных Лофтуса-Чика и Ковачича.

От самого стартового свистка заряженный и по-спортивному злой "Челси" четко обозначил свои претензии: высоко прессинговал, выигрывал все подборы. Спустя 10 минут "Реалу" удалось в первый и в последний раз за тайм выскочить к штрафной площадке лондонцев. Быстроногий Винисиус заработал опасный стандарт для "Реала" и "горчичник" для Джеймса, однако Бензема пробил над перекладиной.

Тем не менее, как мы уже отметили, это была лишь разовая акция, на которую уже сами гости сумели ответить… результативно! Лофтус-Чик в касание отыграл на Вернера, немец коленом (явно неумышленно) запустил Маунта в зону, которую преждевременно покинул Начо – и Мейсон не оставил шансов длиннорукому Куртуа (0:1).

До перерыва Карим Бензема чуть ли не в одиночку вытаскивал "сливочных" к владениям соперника. Французский форвард направлял давление хозяев, но банально не видел поддержки от партнеров. В то же время Эдуар Менди извлек урок из поединка в Лондоне и при одном только виде Карима на горизонте тут же без промедлений пасовал на защитников. Таким образом, первый тайм ответного матча по делу забрал себе "Челси" – и по игре, и по результату.

Вторая половина встречи стартовала с опаснейшего выстрела Джеймса рядом со штангой, после которого арбитр Марциняк назначил спорный, скорее даже левый угловой (мяч никого из игроков "Реала" не задел). При этом Рюдигер сделал корнер голевым – одинокий Антонио выпрыгнул из-за спин партнеров и оппонентов, направив снаряд головой четко в боковую сетку (0:2).

Вот теперь подопечные Анчелотти уже точно были вынуждены наконец-то выйти на поле, ведь все их потуги на "Стэмфорд Бридж" аннулировались. "Реал" ответил классным хлестким ударом Крооса со штрафного – Менди в блестящем прыжке отвел угрозу. "Меренги" действительно ожили, слету в сантиметрах над перекладиной отлично пробил Вальверде.

Футбол на "Бернабеу" окончательно перешел в режим "атака на атаку", искры буквально пролетали сквозь экран мониторов и вводили в экстаз болельщиков у телевизоров, что уже тогда говорить о контрасте эмоций у тех счастливчиков, которые попали на трибуны. До конца основного времени мы увидели незасчитанный гол Алонсо (VAR подтвердил, что Маркос подыграл себе рукой), удар Бензема головой в перекладину, а потом голы! Вернер поиздевался над беспомощной (в рамках эпизода так точно) защитой "Реала" и кое-как затолкал мяч в сетку (0:3), а Модрич гениально просканировал пространство и отдал единственно возможный, воистину гениальный пас на Родриго. Нападающий "меренг" только появился на поле со скамейки и первым же касанием поверг Эдуара Менди в шок (1:3). Кстати, важно, что между забитыми мячами Куртуа оставил хозяев в игре своим сэйвом после кивка от Хавертца.

Поединок перешел в дополнительное время, где хаос достиг своего апогея. Мадридцам как мастерам спорта по Лиге чемпионов хватило одного момента, одной ошибки "Челси": Винисиус навесил, Бензема замкнул (2:3). Дальше гости включил прессинг уровня "сорвавшийся с катушек "Ливерпуль" и не реализовал несколько убойных моментов. К примеру, Куртуа потянул удар Зиеша, Хавертц промахнулся после подачи Джеймса, Жоржиньо махнул рядом со штангой.

Такой вылет однозначно сделает "синих" сильнее. "Реал" не убедил в Мадриде, но в который раз определил результат с помощью своей системы координат.

Лига чемпионов, ¼ финала.

Стадион: "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид)

Главный судья: Шимон Марциняк (Польша)

"Реал" – "Челси" 2:3 (5:4 в пользу "сливочных" по сумме двух матчей)

Голы: Родриго (80), Бензема (96) – Маунт (15), Рюдигер (51), Вернер (75)

"Реал": Куртуа – Карвахаль, Начо (Лукас Васкес, 88), Алаба, Менди (Марсело, 78) – Модрич, Каземиро (Родриго, 78), Кроос (Камавинга, 73) – Вальверде, Бензема, Винисиус (Себальос, 115)

"Челси": Менди – Джеймс, Силва, Рюдигер, Алонсо – Ковачич (Жоржиньо, 105), Лофтус-Чик (Сауль, 105), Канте (Зиеш, 100) – Маунт, Хавертц, Вернер (Пулишич, 83)

Предупреждения: Бензема (37), Вальверде (68), Камавинга (90+3), Карвахаль (118) – Джеймс (10), Зиеш (102), Хавертц (109), Тухель (113), Аспиликуэта (113)

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В статье: Карим Бензема Карло Анчелотти Лига чемпионов Реал (Мадрид) Томас Тухель Челси (Лондон) Тимо Вернер Антонио Рюдигер Мейсон Маунт Родриго Гоэс
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Комментарии (10)
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Loader (Днепр)
13.04.2022 в 01:12
Игру можно назвать остросюжетным триллером, но это никак не футбольный спектакль. Хорошее зрелище делают две команды. Игра Реала ничем не отличалась от игры с Барселоной. Даже Модрич не был заметен (хотя один раз засветился ключевой великолепной передачей). Челси, непонятно почему, проиграл сам себе. А в конце дополнительного времени вообще сбились на сумбур. p.s. Родриго у РМ был удачной заменой, а Пулишич у Челси запорол два подряд момента. Хотя бы один должен был заходить. Ну то таке... Не тот, видимо, уровень.
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0
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NORDOS
13.04.2022 в 01:17
ти правий, алкаше, що не той в тебе рівень інтелекту, щоб писати влучні коментарі до великих матчів Модріч був непомітним? ти шо матч не дивився чи просто не в темі? чи і те, і інше?
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0
0
oda1979 (Запорожье)
13.04.2022 в 01:02
Отличный матч. Игра супер. Не то, что отстойный футбол Барселоны.
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+4
0
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Spokoyno (Київ)
13.04.2022 в 00:46
Знов щось судді наVARганили! Так Челсі мені НЕ подобається, утім навіщо у нього гол забирати Включив після 0:2... тут гості забивають третій, але люди в буді вирішили підіграти своєму господарю... Тобто ПЕСику Гості продовжували домінувати і все одно забили третій, але Модріч дійсно видав цукерочку! Ну і додатковий час... футболісти з найінтенсивнішого чемпіонату не побігли за м'ячом сподіваючись на партнера, як свого часу здається Михалик з Коноплянкою і тоді наша збірна програла, а тепер господарі не полінувались та забили переможний!
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0
-5
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hrdhrd (Украина)
13.04.2022 в 00:48
Ну там при втором голе левый угловой был, игрок Реала мяча не касался. А рука есть рука, тем более он ей движение сделал. А так да, Челси в овертайме обкакался, сбился на навесы.
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+4
0
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NORDOS
13.04.2022 в 00:53
дивно, що не подобається гвардіоліус і тухляк - це коханчики, одна тікі-таківська школа ааа.. забув тобі на тактику і гру начхати, на ікони молишся. якщо перший канонічний тікі-ташнік, то другий не дуже, бо німець а так мені подобаєтся як ти жовчю давишся. продовжуй в тому ж дусі. мені смішно
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+4
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
13.04.2022 в 01:03
Дядька навіть війна не вилікує. Щоб щось розумне пи..здіти, то треба розум мати, або хоч в Правилах Гри орієнтуватися. Вже третій рік любий дотик м'яча в атаці рукою рахується за фол. Дядько правила за часів Совєтського Саюзу ще бачив, от по них і орієнтується, бідолага
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+4
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hrdhrd (Украина)
13.04.2022 в 00:40
Валидол Мадрид. На каких-то сверхчеловеческих морально-волевых, с Карвахалем в центре защиты, с мешком Марсело на фланге, как они это вывезли с 0:3... Удивительная команда. А избавься Анчелотти от своей любимой тактики удерживания счета, может и не пришлось бы так напрягаться. Но как его Милан почти 20 лет назад в стамбульском финале проснулся во втором тайме после 3 пропущенных, так и сейчас. Кое-что никогда не меняется.
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+1
0
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NORDOS
13.04.2022 в 00:58
гадаю, що якщо був би Мілітао, то тактика стримування швидше за все б спрацювала
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+3
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hrdhrd (Украина)
13.04.2022 в 01:01
У меня уже вьетнамские флешбеки начинались, когда при 0-3 Карим в перекладину засадил. Как с Аяксом в 2019, опять нет ключевого центрального защитника, небольшое преимущество первого матча, и на Бернабеу нас топчут. Тогда с Аяксом Бэйл в перекладину попал, тоже могло все пойти иначе. Но не повторили судьбу того матча все же))
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