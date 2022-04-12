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Реал – Челси. 2:3. Шоу на Бенабеу – Видео голов и обзор матча (обновляется)
Раз в год и Тимо Вернер стреляет
Фото: twitter.com/premierleague
"Челси" открыл счет в гостевом ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Реала". Маунт сделал "синим" быстрый гол.
15' Мейсон Маунт – 0:1.
51' Антонио Рюдигер – 0:2.
75` Тимо Вернер – 0:3.
80' Родриго Гоес – 1:3.
96' Карим Бенезма – 2:3.
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