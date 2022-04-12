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Бавария – Вильярреал 1:1. Субмарина потопила очередного гранда

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Вечер имени Унай Эмери

Бавария – Вильярреал 1:1. Субмарина потопила очередного гранда

Фото: Getty Images

Новина українською

Лига Чемпионов УЕФА

1/4 финала, ответный матч

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Вильяреал 1:1 (общий счёт 1:2)

Голы: Левандовски (52) – Чуквуэзе (88)

Бавария: Нойер – Павар, Упамекано, Эрнандес (Дэвис, 87) – Киммих, Горецка – Сане, Мусиала, Мюллер (Чупо-Мотинг, 90), Коман – Левандовски

Вильяреал: Рульи – Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян – Коклен (Чуквуэзе, 84), Капу, Парехо (Орье, 90+3), Ло Чельсо – Жерар Морено, Данджума (Педраса, 85)

Предупреждения: Левандовски (33) – Фойт (59), Ло Чельсо (90+1)

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В статье: Бавария (Мюнхен) Вильярреал
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Комментарии (2)
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kuandrew (Львов)
13.04.2022 в 00:07
Фіга сє
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Spokoyno (Київ)
13.04.2022 в 00:01
Це ШОСЬ! Мені іспанський футбол більше подобається, утім підозрював, що пройдуть більш потужні господарі... Проте НЕ ТАК СТАЛОСЯ, ЯК ГАДАЛОСЯ! Якщо б не наVARири у паралельному матчі, то могли три клуби з АПЛ бути у півфіналі...
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