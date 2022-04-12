Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бавария – Вильярреал 1:1. Субмарина потопила очередного гранда
Вечер имени Унай Эмери
Фото: Getty Images
Лига Чемпионов УЕФА
1/4 финала, ответный матч
Мюнхен, Альянц Арена
Бавария – Вильяреал 1:1 (общий счёт 1:2)
Голы: Левандовски (52) – Чуквуэзе (88)
Бавария: Нойер – Павар, Упамекано, Эрнандес (Дэвис, 87) – Киммих, Горецка – Сане, Мусиала, Мюллер (Чупо-Мотинг, 90), Коман – Левандовски
Вильяреал: Рульи – Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян – Коклен (Чуквуэзе, 84), Капу, Парехо (Орье, 90+3), Ло Чельсо – Жерар Морено, Данджума (Педраса, 85)
Предупреждения: Левандовски (33) – Фойт (59), Ло Чельсо (90+1)
Популярное сейчас
- Украинские морпехи в Мариуполе вышли из окружения и объединились с полком Азов
- СБУ задержала Медведчука
- На Донбасс движется большая колонна российской военной техники - CNN
- Так начинался Модрич: расстрелянный дедушка, отец-ополченец и Задар в осаде
- Украинская рок-группа THE HARDKISS представила новый клип на песню о событиях в Украине. ВИДЕО
- Отсутствие позиции - тоже активная позиция. Коля Серга обратился к Регине и другим блогерам рф