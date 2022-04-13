Тухель – о вылете из ЛЧ от Реала, гордости за игру Челси и неуважении в исполнении арбитра матча

Менеджер лондонского "Челси" Томас Тухель подробно прокомментировал вылет своей команды от мадридского "Реала" в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов (5:4 по сумму двух поединков).

"Мы одновременно разочарованы и гордимся собой. "Челси" забил четыре гола и создал множество моментов для взятия ворот. Нам не повезло. Соперник превзошел нас в индивидуальном мастерстве за счет реализации. Мы допустили две ошибки после выигранных мячей, и это были решающие моменты противостояния. Своей игрой мы заслужили выход в полуфинал. В подобных матчах требуется определенная удача, и сегодня она была не на нашей стороне".

"Чтобы превзойти "Реал", нам было необходимо полностью исключить ошибки, но нам это не удалось. Тем не менее, мы ни о чем не жалеем. Это было поражение, которое любой спортсмен принимает с высоко поднятой головой. Мы играли смело, демонстрируя футбол высочайшего качества, сделали все правильно. Такие матчи позволяют нам двигаться вперед. Когда мы играем таким образом, то становимся особенной командой".

"Я не видел сам момент с голом Алонсо, но сказал арбитру, что не понимаю, почему он не просмотрел этот эпизод сам. В матче подобного уровня каждый свисток важен. Именно арбитр в поле держит нити игры в руках и не должен полагаться исключительно на мнение помощника, который сидит в отдельной комнате и не ощущает в полной мере атмосферу матча и избранный стиль судейства. Он должен был самостоятельно проверить этот эпизод, чтобы впоследствии иметь возможность объяснить принятое решение. Но это всего лишь мое мнение".

"К тому же, было очень грустно видеть, как арбитр обменивается любезностями с Карло Анчелотти. Когда я хотел подойти к нему и поблагодарить за работу, он улыбался и шутил с тренером оппонента. Мне кажется, что это не совсем правильное время для подобного. После финального свистка и 126 минут такой игры. Когда ты видишь, что рефери смеется вместе с тренером другой команды, то это не очень приятно. Я сказал Марциняку об этом".