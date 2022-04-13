Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анчелотти: Мне ни разу не показалось, что матч с Челси проигран
"Реал" вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал победу в 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Челси" (2:3) и выхода в полуфинал турнира.
"Матч был трудным. Мы еще до игры знали, что таким он получится. А во время поединка все стало еще сложнее. Мы не заслуживали 0:2, но пропустили со стандарта. Нам очень не хватало Эдера Милитао. У команды не было рвения забивать в первом тайме. Это правда. И при счете 0:2 у нас были проблемы, потому что игроки попали в психологическую яму. Но магия этого стадиона помогает игрокам и команде не сдаваться. Как еще это объяснить?
Мне ни разу не показалось, что матч проигран. Было трудно, но на Бернабеу матчи никогда не заканчиваются до финального свистка. Трудно объяснить эту магию. Но она помогает. Она помогла Карвахалю хорошо сыграть в центре обороны и помогла команде найти силы для выхода в полуфинал.
Родриго способен решать исход матчей. Он много раз это делал – против "ПСЖ" и сегодня. Он молодой игрок, важный игрок, которому требуется время, чтобы стать еще лучше, но уже сейчас я очень им доволен", - цитирует тренера пресс-служба УЕФА.
Напомним, "Реал" в ответном матче проиграл "Челси" со счетом 2:3, но по сумме двух матчей (5:4) смог пробиться в полуфинал турнира, где сыграет с победителем пары "Манчестер Сити" - "Атлетико".
Популярное сейчас
- С дублем Беседина. Динамо обыграло Легию в благотворительном матче
- Украинские морпехи в Мариуполе вышли из окружения и объединились с полком Азов
- Динамо - Легия: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Интрига еще не убита. Реал – Челси. Анонс и прогноз ответного матча ¼ финала ЛЧ на 12.04.2022
- Украинская рок-группа THE HARDKISS представила новый клип на песню о событиях в Украине. ВИДЕО
- Терминатор! Главный антигерой финала ЛЧ в Киеве шокировал фанатов удивительной трансформацией
Новости по теме
- 00:35 Зарубежные Остросюжетный триллер. ¼ Лиги чемпионов. Реал – Челси 2:3
- 19:42 Прогнозы на футбол Интрига еще не убита. Реал – Челси. Анонс и прогноз ответного матча ¼ финала ЛЧ на 12.04.2022
- 19:57 Зарубежные "Не будем забывать, что Челси - победитель ЛЧ". Анчелотти не ждет простого прохода Реала в полуфинал