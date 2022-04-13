Нагельсманн объяснил сенсационный вылет Баварии из Лиги чемпионов

Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн подвел итоги неудачи своей команды в четвертьфинальном противостоянии Лиги чемпионов с "Вильярреалом" (0:1, 1:1).

"Первый матч стал ключевым. Там мы и проиграли это противостояние. Мы провели плохой матч на выезде. Сегодня сыграли очень хорошо. Это был один из лучших наших матчей за последние месяцы.

У нас был отличный момент в первом тайме, когда не забил Джамал Мусиала. Во втором тайме Томас Мюллер должен был делать счет 2:0. Нам не повезло. "Вильярреал" играл в обороне очень дисциплинированно и глубоко. А в конце мы пропустили контратаку", - цитирует Нагельсманна официальный сайт УЕФА.