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Зинченко остался в запасе на ответный матч Ман Сити против Атлетико

Лига Чемпионов
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К сожалению, это становится тенденцией

Зинченко остался в запасе на ответный матч Ман Сити против Атлетико

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В одном из двух матчей среды Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" отправится в гости к "Атлетико". Стали известны стартовые составы команд.

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Украинец Александр Зинченко вновь остался на скамейке запасных. В последний раз с первых минут он выходил на поле в матче кубка Англии первого марта.

В первой игре "Ман Сити" дома обыграл "Атлетико" со счетом 1:0.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Манчестер Сити Александр Зинченко
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