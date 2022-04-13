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Зинченко остался в запасе на ответный матч Ман Сити против Атлетико
К сожалению, это становится тенденцией
Getty Images / Global Images Ukraine
В одном из двух матчей среды Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" отправится в гости к "Атлетико". Стали известны стартовые составы команд.
Украинец Александр Зинченко вновь остался на скамейке запасных. В последний раз с первых минут он выходил на поле в матче кубка Англии первого марта.
???? ???????????????? ???????????????? ????— Manchester City (@ManCity) April 13, 2022
XI | Ederson, Walker, Stones, Laporte, Cancelo, Rodrigo, Gundogan (C), Bernardo, Mahrez, De Bruyne, Foden
SUBS | Steffen, Carson, Dias, Ake, Sterling, Grealish, Zinchenko, Fernandinho, Delap, Edozie, McAtee, Lavia#ManCity | #UCL pic.twitter.com/ljGYZkYrpw
В первой игре "Ман Сити" дома обыграл "Атлетико" со счетом 1:0.
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