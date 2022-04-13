Зинченко остался в запасе на ответный матч Ман Сити против Атлетико

В одном из двух матчей среды Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" отправится в гости к "Атлетико". Стали известны стартовые составы команд.

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Украинец Александр Зинченко вновь остался на скамейке запасных. В последний раз с первых минут он выходил на поле в матче кубка Англии первого марта.

В первой игре "Ман Сити" дома обыграл "Атлетико" со счетом 1:0.