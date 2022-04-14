Атлетико - Манчестер Сити 0:0. Видео обзор матча

Во втором четвертьфинальном матче "матрасники" Диего Симеоне и "горожане" Пепа Гвардиолы не сумели опеределить победителя и расписали нулевую ничью. Благодаря голу Де Брюйне в Манчестере, английская команда проходит в полуфинал главного еврокубка. Украинский защитник "Ман Сити" Александр Зинченко провел весь матч на скамейке запасных и так и не появился на поле.

Ответный матч 1/4 Лиги чемпионов УЕФА

Лига Чемпионов - 13 апреля 2022, 22:00 - Ванда Метрополитано

"Атлетико" - "Манчестер Сити" 0:0

"Атлетико": Облак - Льоренте, Савич, Фелипе, Рейнилду, Ренан Лоди (Корреа, 70) - Гризманн (Карраско, 69), Коке (де Пауль, 69), Кондогбья, Лемар (Матеус Кунья, 82) - Жоау Феликс (Суарес, 82)

"Ман Сити": Эдерсон - Уокер (Аке, 73), Стоунз, Лапорт, Канселу - де Брюйне (Стерлинг, 65), Родри, Гюндоган - Марез, Фоден, Бернарду Силва (Фернандиньо, 79)

Предупреждения: Фелипе, 24, Савич, 90+1 - Родри, 85, Аке, 90+1, Марез, 90+3, Фоден, 90+5, Канселу, 90+6

Удаление: Фелипе, 90+1