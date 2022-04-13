Атлетико - Манчестер Сити. Смотреть онлайн, прямую LIVE видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" – один из фаворитов текущей Лиги чемпионов, однако еще даже не решен вопрос выхода в полуфинал. В первом поединке четвертьфинала команда Гвардиолы одолела "Атлетико" 1:0, но это шаткое преимущество. "Матрасники" дома решительны и опасны. Матч будет интересен.

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