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Атлетико - Манчестер Сити. Смотреть онлайн, прямую LIVE видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Атлетико - Манчестер Сити: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 13.04.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Атлетико - Манчестер Сити. Смотреть онлайн, прямую LIVE видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото: twitter.com/atletienglish

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"Манчестер Сити" – один из фаворитов текущей Лиги чемпионов, однако еще даже не решен вопрос выхода в полуфинал. В первом поединке четвертьфинала команда Гвардиолы одолела "Атлетико" 1:0, но это шаткое преимущество. "Матрасники" дома решительны и опасны. Матч будет интересен.

Смотрите прямую онлайн видеотрансляцию на видеосервисе MEGOGO. Начало 22:00.

Лига чемпионов. 1/4 финала, ответный матч
13 апреля. Мадрид. "Ванда Метрополитано"
"Атлетико" 22:00 "Манчестер Сити"
Арбитр: Даниэль Зиберт (Германия)

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В статье: Лига чемпионов Манчестер Сити
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