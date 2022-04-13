УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Ливерпуль - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Ливерпуль - Бенфика: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 13.04.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Ливерпуль - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Ливерпуль" в первом поединке добился комфортного преимущества – 3:1. Это очень солидно, но характер матча оставлял шансы "Бенфике". Если "орлы" продолжат играть так смело, то шансы будут и на "Энфилде".

Матч состоится в среду, 13-го апреля, в 22:00. Просмотреть прямую онлайн видеотрансляцию в этой новости без регистрации.

13 апреля 2022. Манчестер, “Энфилд”
“Ливерпуль” 22:00 “Бенфика”

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Ливерпуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...