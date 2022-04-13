Ливерпуль - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Ливерпуль" в первом поединке добился комфортного преимущества – 3:1. Это очень солидно, но характер матча оставлял шансы "Бенфике". Если "орлы" продолжат играть так смело, то шансы будут и на "Энфилде".

Матч состоится в среду, 13-го апреля, в 22:00. Просмотреть прямую онлайн видеотрансляцию в этой новости без регистрации.

13 апреля 2022. Манчестер, “Энфилд”

“Ливерпуль” 22:00 “Бенфика”