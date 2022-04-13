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Ливерпуль - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Ливерпуль - Бенфика: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 13.04.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" в первом поединке добился комфортного преимущества – 3:1. Это очень солидно, но характер матча оставлял шансы "Бенфике". Если "орлы" продолжат играть так смело, то шансы будут и на "Энфилде".
Матч состоится в среду, 13-го апреля, в 22:00. Просмотреть прямую онлайн видеотрансляцию в этой новости без регистрации.
13 апреля 2022. Манчестер, “Энфилд”
“Ливерпуль” 22:00 “Бенфика”
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