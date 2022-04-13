ЛЧ. Ливерпуль - Бенфика 3:3. Одного гола Яремчука мало  

Тот удивительный случай, когда матч, закончиввшийся со счетом 0:0 был увлекательней игры в которой было забито на шесть голов больше. Интрига в противостоянии "Ливерпуля" и "Бенфика" испарилась с голом Диаса на последних минутах первого матча. "Бенфика" дважды сравнивала счет, "Ливерпуль" провел свой не лучший матч, и иногда нервничал, но в итовой победе по сумме двух поединков сомнений не было. Выход "красных" в полуфинал получился довольно-таки будничным.

Стартовый состав "Ливерпуля" говорил о многом. Семь изменений после матча с "Манчестер Сити"! В запасе остались ван Дейк, Александер-Арнольд, Робертсон, Фабиньо, Тьяго, Салах и Мане. При этом "красные" не собирались отказываться от своего агрессивного стиля - высокой линии обороны, прессинга и давления. Конечно, такая экспериментальная четверка защитников не могла не привезти парочки голов. Все три мяча в ворота "Ливерпуля" были после провала офсайдных ловушек. Интересно, что во втором и третьем мяче реери поднимал флажок и VAR его исправлял. Еще два гола Дарвина Нуньеса все же были забиты не по правилам.

Но сначала свой гол забил "Ливерпуль". Как в Лиссабоне неделей ранее счет в матче открыл центрбек Ибраима Конате. И снова после углового. В этот раз после подачи Цимикаса.

Но "Бенфика" быстро ответила мячом Рамуша. Пас Гонсалвеша срикошетил от Милнера и удобно лег на ногу 20-летнему атакующему хавбеку - 1:1.

Нелсон Вериссимо решил выпустить Яремчука сразу после перерыва, но прежде чем украинцу удалось как-то повлиять на игру, дубль сделал Роберто Фирмино. Серия ошибок Вертонгена и Влаходимоса позволила бразильцу с близкого расстояния замкнуть прострел Жота, а затем Цимикас удачно исполнил штрафной и Фирмино точно пробил в одно касание.

Юрген Клопп провел четыре замены для распределения игрового времени между всеми возможными футболистами атаки и средней линии, но четвертка защитников осталась неизменной. И она привезла два гола. Яремчуку ассистировал Гримальдо, Нуньесу - Вайгль.

В последние десять минут Мане и Нуньес обменялись голами из офсайдов, Салах неплохо пробил рядом со штангой.

Ни одной желтой карточки за 90, 20 фолов на две команды. Напряжения, которое обычно свойственно определяющим плей-офф Лиги чемпионов, в этой игре не было. Впереди у команды Юргена Клоппа "Манчестер Сити". О "Вильярреале" думать пока рано.

Лига чемпионов, четвертьфинал, ответный матч. Ливерпуль, "Энфилд"

"Ливерпуль" - "Бенфика" 3:3 (результат первого матча 3:1)

Голы: Конате 21, Фирмино 55, Фирмино 65 - Рамуш 32, Яремчук 73, Нуньес 82

"Ливерпуль": Алиссон - Гомес, Конате, Матип, Цимикас - Кейта, Милнер (Тьяго 58), Хендерсон (Фабиньо 58) - Жота (Салах 57), Фирмино (Ориги 90+2), Диас (Мане 66)

"Бенфика": Влаходимос - Гримальдо, Вертонген, Отаменди, Жилберто (Диаш 90+1) - Вайгль, Таарабт (Мариу 66) - Эвертон (Алмейда 90+1), Рамуш (Бернардо 78), Гонсалвеш (Яремчук 46) - Нуньес