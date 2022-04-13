Лига Чемпионов
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Ливерпуль - Бенфика 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
У португальцев почти нет шансов на камбек
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ответном матче четвертьфинала Лиги Чемпионов между собой играют "Ливерпуль" и "Бенфика". Неделю назад англичане победили со счетом 3:1.
"Ливерпуль" - "Бенфика" 1:1
Гол: Конате 21 - Рамуш 32
Гол Конате
Гол Рамуша
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