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Ливерпуль - Бенфика 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Лига Чемпионов
(2 голосов)

У португальцев почти нет шансов на камбек

Ливерпуль - Бенфика 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В ответном матче четвертьфинала Лиги Чемпионов между собой играют "Ливерпуль" и "Бенфика". Неделю назад англичане победили со счетом 3:1.

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"Ливерпуль" - "Бенфика" 1:1
Гол: Конате 21 - Рамуш 32

Гол Конате

Гол Рамуша

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Ливерпуль
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