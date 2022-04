ЛЧ. Атлетико - Ман Сити 0:0. Выстраданный успех Горожан в матче без ворот

Очень нервный, напряженный матч получился в Мадриде. Из минусов - три удара в створ за 90 минут, но для любителей мужской борьбы - самое то.

"Атлетико" изначально был в неудобной позиции, ведь ему надо было отыгрываться после гостевых 0:1, и, кажется, в первом тайме "Матрасники" не понимали, как это сделать. Ярких, интересных атакующих решений им очень не хватало.

Более того, хозяева вообще могли уходить на перерыв, уступая в счете, но Гюндоган с центра штрафной попал в штангу, а попытки добивания пресек Фелипе.

Защита "Атлетико" в целом выдала очень сильную игру, нейтрализовав даже Кевина де Брюйне, что в текущей ЛЧ удавалось немногим. В итоге Гвардиоле пришлось убирать с поля своего лидера уже в середине второго тайма - на отрезке, когда "Атлетико" окончательно перехватил инициативу.

Перелом в игре пошел почти сразу после перерыва - Симеоне напоил своих каким-то "озверином", и те удвоили темп, интенсивность, даже осадили ворота Эдерсона на какое-то время.

Сложно сказать, наиграл ли "Атлетико" на гол, но он точно был близок. Родриго де Пауль хотя бы раз из двух попыток обязан был попадать в створ ворот, но пробивал мимо. Также свои полумоменты упустили Матеус Кунья, Карраско и Суарес. "Сити" после перерыва не отвечал - его владение было нацелено не на созидание, а лишь на удержание счета.

Часто команды платят за такую пассивность, но сегодня Пепу повезло - его детище выстояло и шагнуло в полуфинал. Там "Сити" уже ждут другие мадридцы - "Реал", и это точно будет веселее, чем сегодня. "Сливочные", может, не так надежны в защите, как "Атлетико", зато Бензема с Модричем создадут и забьют то, что сегодня не создали и не забили подопечные Симеоне. Если "Горожанам" нужна ЛЧ, им надо прибавлять.

9 - @ManCity's Pep Guardiola has reached his ninth @ChampionsLeague semi-final, the most of any manager in the history of the competition (four with Barcelona, three with Bayern Munich, two with City). Unique. pic.twitter.com/wrrqhd71Qc