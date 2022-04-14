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ЛЧ. Атлетико - Ман Сити 0:0. Выстраданный успех Горожан в матче без ворот

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

"Матрасники" не отыграли гостевые 0:1

ЛЧ. Атлетико - Ман Сити 0:0. Выстраданный успех Горожан в матче без ворот

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Nick Potts/PA Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Очень нервный, напряженный матч получился в Мадриде. Из минусов - три удара в створ за 90 минут, но для любителей мужской борьбы - самое то.

"Атлетико" изначально был в неудобной позиции, ведь ему надо было отыгрываться после гостевых 0:1, и, кажется, в первом тайме "Матрасники" не понимали, как это сделать. Ярких, интересных атакующих решений им очень не хватало.

Более того, хозяева вообще могли уходить на перерыв, уступая в счете, но Гюндоган с центра штрафной попал в штангу, а попытки добивания пресек Фелипе.

Защита "Атлетико" в целом выдала очень сильную игру, нейтрализовав даже Кевина де Брюйне, что в текущей ЛЧ удавалось немногим. В итоге Гвардиоле пришлось убирать с поля своего лидера уже в середине второго тайма - на отрезке, когда "Атлетико" окончательно перехватил инициативу.

Перелом в игре пошел почти сразу после перерыва - Симеоне напоил своих каким-то "озверином", и те удвоили темп, интенсивность, даже осадили ворота Эдерсона на какое-то время.

Сложно сказать, наиграл ли "Атлетико" на гол, но он точно был близок. Родриго де Пауль хотя бы раз из двух попыток обязан был попадать в створ ворот, но пробивал мимо. Также свои полумоменты упустили Матеус Кунья, Карраско и Суарес. "Сити" после перерыва не отвечал - его владение было нацелено не на созидание, а лишь на удержание счета.

Часто команды платят за такую пассивность, но сегодня Пепу повезло - его детище выстояло и шагнуло в полуфинал. Там "Сити" уже ждут другие мадридцы - "Реал", и это точно будет веселее, чем сегодня. "Сливочные", может, не так надежны в защите, как "Атлетико", зато Бензема с Модричем создадут и забьют то, что сегодня не создали и не забили подопечные Симеоне. Если "Горожанам" нужна ЛЧ, им надо прибавлять.

1/4 финала Лиги чемпионов. Мадрид. "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" - "Манчестер Сити" - 0:0

"Атлетико": Облак - Льоренте, Савич, Фелипе, Рейнилду, Ренан Лоди (Корреа, 70) - Гризманн (Карраско, 69), Коке (де Пауль, 69), Кондогбья, Лемар (Матеус Кунья, 82) - Жоау Феликс (Суарес, 82)

"Ман Сити": Эдерсон - Уокер (Аке, 73), Стоунз, Лапорт, Канселу - де Брюйне (Стерлинг, 65), Родри, Гюндоган - Марез, Фоден, Бернарду Силва (Фернандиньо, 79)

Предупреждения: Фелипе, 24, Савич, 90+1 - Родри, 85, Аке, 90+1, Марез, 90+3, Фоден, 90+5, Канселу, 90+6

Удаление: Фелипе, 90+1

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В статье: Атлетико (Мадрид) Манчестер Сити
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Комментарии (20)
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NORDOS
14.04.2022 в 00:58
смішно як сєпари в коментах намагаються приховати позор гвардіолуса хоча їм не звикати. постійно брехні та виправдовування знаходять. такий стиль життя в них. плазуни одним словом
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0
-1
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Дoбрый (землянин)
14.04.2022 в 00:54
Хитрозделанный Диего хотел на своём автобусе в полуфинал заехать, а не вышло. И это в высшей степени справедливо.
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0
0
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Loader (Днепр)
14.04.2022 в 00:57
Да, автобус у него в этом сезоне косячный, непредсказуемый совершенно. Может, дело не в технике, а в водителе?
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0
0
oda1979 (Запорожье)
14.04.2022 в 00:48
Сити отскочил. Удаление Филипе левое.
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0
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Loader (Днепр)
14.04.2022 в 00:45
Гвардиола решил сыграть тактикой Симеоне и не прогадал. Победил противника, так сказать, на его поле. В прямом и переносном смысле. Ну и славненько. Все повеселей будет в полуфинале, чем бодание РМ с АМ.
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+1
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Дoбрый (землянин)
14.04.2022 в 00:47
С уже заранее известным исходом...
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0
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Spokoyno (Київ)
14.04.2022 в 00:49
НЕ МОЖЕ БУТИ щоб ПЕП налаштовував свою команду банально БИТИСЯ Та "тягнути час" у нього більш вишукано виходило... не тупо відбиваємось, а ганяємо кругленького між собою.
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0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
14.04.2022 в 00:42
Зіна навіть на банці умудрився засвітитись )))Він за своїх одноклубників горло готовий перегризти, в усіх потасовках бере участь, першим біжить!Молодець- душа команди!
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+2
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Дoбрый (землянин)
14.04.2022 в 00:28
Катлеты три тайма из четырёх муйнёй занимались, в автобусе сидели, а когда жаренный петух в ж0пу клюнул, то они видите ли забегали, засуетились... Костоломы блин... В полуфинал прошла более мастеровитая и достойная ФУТБОЛЬНАЯ команда. Браво Гвардиола!
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+3
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Spokoyno (Київ)
14.04.2022 в 00:24
Вітьок йди за кораблем... Бачу, утім не дивлюсь, що в купках Тут про футбол, а не про марення д... На час війну прибережу епітети.
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0
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NORDOS
14.04.2022 в 00:29
не піду я туди, бо те місце вже вашими зайняте тут все пам'ятають:і твої дописи про "людей Донбасу", і дописи твоїх дружків по розуму олєжки та шарлотанця про "галичан", цитування леніна і як вони чєкають на "друзів", які їх "освободять"
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0
-1
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Дoбрый (землянин)
14.04.2022 в 00:14
Отлично! Антифутбольная команда курит бамбук. МС в финале ЛЧ однозначно. Кто-кто? Реал? Та не смешите мои тапочки.
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NORDOS
14.04.2022 в 00:19
ти матч взагалі дивився чи з погреба не вилазиш, сєпарок? мансіті в другому таймі розмазали як соплю, як ти своїй матері розмазуєш, коли п.. зд.. ш її
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Spokoyno (Київ)
14.04.2022 в 00:20
Олег Так по грі МС виглядає РЕАЛьно потужніше, утім чи спроможні дати БІЙ за вихід до фіналу чи знов почнуть гратися... подивимось.
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Дoбрый (землянин)
14.04.2022 в 00:45
Если Пеп не намудрит, как всегда, то всё будет нормально. МС классом выше Реала, это однозначно.
+1
0
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Spokoyno (Київ)
14.04.2022 в 00:52
Не завжди... Проте буває
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Spokoyno (Київ)
14.04.2022 в 00:10
Як і передбачалось Ель Чоло зорганізував БИТВУ, яка переросла в банальну бійку Такий футбол нам не потрібен
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NORDOS
14.04.2022 в 00:16
звичайно вам непотрібен, бо ще один тікі-ташнік сьогодні обісрався. даже не просто тікі-ташнік, а батька усіх тікіташніківприсів в другому таймі і наввляв купу собі в штанці, коли його мегазіркову команду в другому таймі почали драти як дешеву путанув футбольному плані так і не зміг нічого протиставити тактиці Сімеоне. тому і вдався до підлостей
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0
-1
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hrdhrd (Украина)
14.04.2022 в 00:06
Навалялись, накатались по газону на полуфинал Гвардиола свои старые приемчики не забыл. Такой Сити надо проходить.
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NORDOS
14.04.2022 в 00:06
клеймо позора мансіті і гвардіолуса обосраного протівно дивитися на цю сцикливу команду та їх тупорилого тренера, який в другому таймі взагалі нічого не контролював. зате суддєйка, як люблять його обожнювачі, поховав котлєтіко
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