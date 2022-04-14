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Тренер Бенфики: Грустно, что мы не выиграли, но команда сыграла хорошо
"Орлы" покидают европейский турнир
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Бенфики" Нельсон Вериссимо прокомментировал ничью с "Ливерпулем" (3:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира.
"Мы знали, что нам предстоит сложная миссия в матчах с одной из лучших команд мира. Мы всегда должны стремиться к лучшей игре. Это был прекрасный еврокубковый вечер, матч против великолепной команды. Конечно, нам грустно, что мы не выиграли, но команда сыграла хорошо.
Все болельщики "Бенфики" должны гордиться этой игрой. У нас была сложная группа, после чего мы прошли "Аякс" и попали на "Ливерпуль". По мере продвижения вперед соперники становились все сложнее, но мы хорошо себя показали", - цитирует Вериссимо пресс-служба УЕФА.
В первом матче четвертьфинала ЛЧ "орлы" уступили "Ливерпулю" со счетом 1:3. По сумме двух матчей (6:4) в полуфинал турнира вышла английская команда.
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