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Тренер Бенфики: Грустно, что мы не выиграли, но команда сыграла хорошо

Лига Чемпионов
(1 голосов)

"Орлы" покидают европейский турнир

Тренер Бенфики: Грустно, что мы не выиграли, но команда сыграла хорошо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Бенфики" Нельсон Вериссимо прокомментировал ничью с "Ливерпулем" (3:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира.

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"Мы знали, что нам предстоит сложная миссия в матчах с одной из лучших команд мира. Мы всегда должны стремиться к лучшей игре. Это был прекрасный еврокубковый вечер, матч против великолепной команды. Конечно, нам грустно, что мы не выиграли, но команда сыграла хорошо.

Все болельщики "Бенфики" должны гордиться этой игрой. У нас была сложная группа, после чего мы прошли "Аякс" и попали на "Ливерпуль". По мере продвижения вперед соперники становились все сложнее, но мы хорошо себя показали", - цитирует Вериссимо пресс-служба УЕФА.

В первом матче четвертьфинала ЛЧ "орлы" уступили "Ливерпулю" со счетом 1:3. По сумме двух матчей (6:4) в полуфинал турнира вышла английская команда.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Ливерпуль
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
14.04.2022 в 08:45
Яремчук забил, но это не помогло пройти в полуфинал ЛЧ. МС, вперёд
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