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Симеоне - о матче с Ман Сити: Болельщики гордятся тем, как мы боролись

Лига Чемпионов
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Испанский клуб прекращает борьбу в Лиге чемпионов

Симеоне - о матче с Ман Сити: Болельщики гордятся тем, как мы боролись

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал ничью с "Манчестер Сити" (0:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Горжусь тем, чего мы добились. Болельщики были изумительны, гнали команду вперед и создавали шум, когда мы были близки к победе. Нет сомнений, что болельщики тоже гордятся тем, как мы боролись. Это самое главное.

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Как бы ты не играл в футбол, ты бьешься на поле. Единственное, нам не удалось победить, а в конечном счете только это и имеет значение", - приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

В первом матче испанский клуб минимально уступил "Манчестер Сити" (0:1) и по сумме двух встреч прекращает борьбу в турнире.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Манчестер Сити
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Источник:
УЕФА

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