Симеоне - о матче с Ман Сити: Болельщики гордятся тем, как мы боролись

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал ничью с "Манчестер Сити" (0:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Горжусь тем, чего мы добились. Болельщики были изумительны, гнали команду вперед и создавали шум, когда мы были близки к победе. Нет сомнений, что болельщики тоже гордятся тем, как мы боролись. Это самое главное.

Как бы ты не играл в футбол, ты бьешься на поле. Единственное, нам не удалось победить, а в конечном счете только это и имеет значение", - приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.