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Симеоне - о матче с Ман Сити: Болельщики гордятся тем, как мы боролись
Испанский клуб прекращает борьбу в Лиге чемпионов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал ничью с "Манчестер Сити" (0:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
"Горжусь тем, чего мы добились. Болельщики были изумительны, гнали команду вперед и создавали шум, когда мы были близки к победе. Нет сомнений, что болельщики тоже гордятся тем, как мы боролись. Это самое главное.
Как бы ты не играл в футбол, ты бьешься на поле. Единственное, нам не удалось победить, а в конечном счете только это и имеет значение", - приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.
В первом матче испанский клуб минимально уступил "Манчестер Сити" (0:1) и по сумме двух встреч прекращает борьбу в турнире.
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