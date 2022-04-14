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"Все получилось не так, как мы хотели". Клопп - о выходе Ливерпуля в 1/2 финала ЛЧ
"Мерсисайдцы" оказались сильнее "Бенфики"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подвел итоги матча с "Бенфикой" (3:3) в 1/4 финала Лиги чемпионов. "Мерсисайдцы" по сумме двух матчей вышли в полуфинал турнира.
"В тот день, когда мы выйдем в полуфинал ЛЧ, а я не буду счастлив, просто дайте мне по голове.
У нас было семь изменений в составе. Оборона ни разу не играла в таком составе, и все могли решить детали. Надо было оставаться сосредоточенными на все сто.
Все получилось не совсем так, как мы хотели, но какая разница? Даже если бы мы провели лучший матч в сезоне сегодня, выход в финал не стал бы вероятнее. Главное, что мы вышли в полуфинал, я счастлив, - приводит слова Клопа BBC.
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