"Все получилось не так, как мы хотели". Клопп - о выходе Ливерпуля в 1/2 финала ЛЧ

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подвел итоги матча с "Бенфикой" (3:3) в 1/4 финала Лиги чемпионов. "Мерсисайдцы" по сумме двух матчей вышли в полуфинал турнира.

"В тот день, когда мы выйдем в полуфинал ЛЧ, а я не буду счастлив, просто дайте мне по голове.

У нас было семь изменений в составе. Оборона ни разу не играла в таком составе, и все могли решить детали. Надо было оставаться сосредоточенными на все сто.

Все получилось не совсем так, как мы хотели, но какая разница? Даже если бы мы провели лучший матч в сезоне сегодня, выход в финал не стал бы вероятнее. Главное, что мы вышли в полуфинал, я счастлив, - приводит слова Клопа BBC.