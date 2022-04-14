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Гвардиола: Во втором тайме Атлетико был лучше Сити. Повезло, что не пропустили

Лига Чемпионов
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Наставник "горожан" прокомментировал выход в полуфинал ЛЧ

Гвардиола: Во втором тайме Атлетико был лучше Сити. Повезло, что не пропустили

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о ничьей с мадридским "Атлетико" (0:0) в 1/4 финала Лиги чемпионов, после которой "горожане" вышли в полуфинал турнира.

"Атлетико - чемпион Испании, они играли энергично и были лучше нас во втором тайме. Нам повезло, что мы не пропустили. В первом тайме у нас были свои моменты. Мы прошли в полуфинал, и в целом это совершенно заслуженно. Все команды, которые в Лиге чемпионов приезжают на этот стадион, испытывают трудности. Так что важно, что мы идем дальше.

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У нас большие проблемы из-за травм. Не забывайте, что мы играли три дня назад, потом прилетели сюда, игроки получили повреждения, и я не знаю, что будет дальше. Но сегодня мы празднуем третий выход клуба в полуфинал Лиги чемпионов. Мы не можем всякий раз забивать по 4-5 голов. Мы люди, тем более играли после тяжелого матча с "Ливерпулем", - цитирует Гвардиолу BBC.

В полуфинале "Манчестер Сити" встретится с мадридским "Реалом".

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В статье: Хосеп Гвардиола Атлетико (Мадрид) Манчестер Сити
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