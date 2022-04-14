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"Забивать на Энфилде - мечта каждого". Яремчук - о своем голе в ворота Ливерпуля
Правда, гол украинца не помог "Бенфике" пройти в полуфинал
Фото: slbenfica.pt
Украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук подвел итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (3:3). Лиссабонцы по сумме двух встреч прекращают борьбу в турнире.
"Атакующее выполнение и создание голевых случаев с нашей стороны во время игры против "Ливерпуля" показывает, что у нас собралась отличная команда, у которой есть значительный потенциал. Теперь мы должны с нетерпением ждать следующего сезона, в котором снова придумаем что-то особенное.
Энфилд – чрезвычайное место, забивать здесь – мечта каждого. Я счастлив, что забил, но грустно, что это не помогло команде пройти в следующий раунд.
Отдельно хочу отметить наших болельщиков. Они показывают нам, что "Бенфика" мощна не только в Португалии, но и по всему миру", — рассказал украинский футболист.
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