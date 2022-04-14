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Лука Модрич и три защитника претендуют на звание игрока недели в ЛЧ

Лига Чемпионов
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Заберет ли хорват награду?

Лука Модрич и три защитника претендуют на звание игрока недели в ЛЧ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вчера завершились ответные матчи 1/4 финала Лиги Чемпионов, а сегодня УЕФА начинает подводить итоги стадии.

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Во-первых, определяется лучший игрок недели в самом престижном турнире Старого света. Среди претендентов - четыре футболиста:

  • Лука Модрич ("Реал")
  • Костас Цимикас ("Ливерпуль")
  • Рауль Альбиоль ("Вильярреал")
  • Джон Стоунз ("Манчестер Сити")

Неделю назад награду получил Карим Бензема.

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В статье: Лука Модрич Рауль Альбиоль Джон Стоунз Константинос Цимикас
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