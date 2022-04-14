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Лука Модрич и три защитника претендуют на звание игрока недели в ЛЧ
Заберет ли хорват награду?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера завершились ответные матчи 1/4 финала Лиги Чемпионов, а сегодня УЕФА начинает подводить итоги стадии.
Во-первых, определяется лучший игрок недели в самом престижном турнире Старого света. Среди претендентов - четыре футболиста:
- Лука Модрич ("Реал")
- Костас Цимикас ("Ливерпуль")
- Рауль Альбиоль ("Вильярреал")
- Джон Стоунз ("Манчестер Сити")
Who deserves the award? ????— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 13, 2022
???? https://t.co/yqtrHt3uV2
???? Luka Modrić
???? Raúl Albiol
???? Kostas Tsimikas
???? John Stones@PlayStationEU | #UCLPOTW | #UCL pic.twitter.com/DV9QRcgSdh
Неделю назад награду получил Карим Бензема.
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