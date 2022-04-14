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Лука Модрич – игрок недели в Лиге чемпионов
Хорват опередил трех защитников в борьбе за награду
Скриншот: Бомбардир
Официальный сайт УЕФА признал полузащитника "Реала" Луку Модрича лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Хорват отыграл 120 минут ответного матча с "Челси", в первом тайме которого сделал голевую передачу.
"Реал" прошел "Челси" в 1/4 (5:4 по сумме двух матчей) и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.
На 80-й минуте ответной встречи хорват сделал голевой пас на Родриго. Гол бразильца позволил "Мадриду" перевести игру в дополнительное время.
Напомним, что Лука боролся за звание игрока недели в ЛЧ с Раулем Альбиолем из "Вильярреала", Джоном Стоунзом из "Манчестер Сити" и Константиносом Цимикасом из "Ливерпуля".
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