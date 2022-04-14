  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Лука Модрич – игрок недели в Лиге чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лука Модрич – игрок недели в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Хорват опередил трех защитников в борьбе за награду

Лука Модрич – игрок недели в Лиге чемпионов

Скриншот: Бомбардир

Новина українською

Официальный сайт УЕФА признал полузащитника "Реала" Луку Модрича лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Хорват отыграл 120 минут ответного матча с "Челси", в первом тайме которого сделал голевую передачу.

"Реал" прошел "Челси" в 1/4 (5:4 по сумме двух матчей) и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

На 80-й минуте ответной встречи хорват сделал голевой пас на Родриго. Гол бразильца позволил "Мадриду" перевести игру в дополнительное время.

Напомним, что Лука боролся за звание игрока недели в ЛЧ с Раулем Альбиолем из "Вильярреала", Джоном Стоунзом из "Манчестер Сити" и Константиносом Цимикасом из "Ливерпуля".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лука Модрич Реал (Мадрид) Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
uefa.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...