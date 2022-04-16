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Реалу нет равных в эпизодах, Айнтрахт умнее Барсы, Эмери может взять ЛЧ. Аудиомнение #140
"Good ebening!"
Getty Images / Global Images Ukraine
Обсуждаем ответные матчи ¼ финала Лиги чемпионов и Лиги Европы. Послушать выпуски "Аудиомнения" можно на Megogo Audio, Google Podcasts, Facebook, YouTube ↓ , Castbox ↓ – подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол.
"Челси" – классная системная команда, но в матчах против "Реала" это ничего не значит. Канте не в форме, прекрасный план Тухеля, гениальность ветеранов Мадрида, добрый вечер от Унаи Эмери, форвард для "Вильярреала" и стройка Нагельсманна. Как Симеоне подкинул шпаргалку для "Реала"? Почему "Айнтрахт" одолел жилистую "Барселону"? Ответы на эти и другие вопросы – внутри подкаста.
Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:41 – "Реал" – "Челси";
06:33 – "Бавария" – "Вильярреал";
12:39 – "Ливерпуль" – "Бенфика"
15:04 – "Атлетико" – "Манчестер Сити";
20:46 – "Аталанта" – "РБ Лейпциг";
24:34 – "Барселона" – "Айнтрахт";
32:14 – Не попадайте в офсайд!
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