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Реалу нет равных в эпизодах, Айнтрахт умнее Барсы, Эмери может взять ЛЧ. Аудиомнение #140

Лига Чемпионов
(1 голосов)

"Good ebening!"

Реалу нет равных в эпизодах, Айнтрахт умнее Барсы, Эмери может взять ЛЧ. Аудиомнение #140

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем ответные матчи ¼ финала Лиги чемпионов и Лиги Европы. Послушать выпуски "Аудиомнения" можно на Megogo Audio, Google Podcasts, Facebook, YouTube ↓ , Castbox ↓ подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол.

Читайте такжеОстросюжетный триллер. ¼ Лиги чемпионов. Реал – Челси 2:3

"Челси" – классная системная команда, но в матчах против "Реала" это ничего не значит. Канте не в форме, прекрасный план Тухеля, гениальность ветеранов Мадрида, добрый вечер от Унаи Эмери, форвард для "Вильярреала" и стройка Нагельсманна. Как Симеоне подкинул шпаргалку для "Реала"? Почему "Айнтрахт" одолел жилистую "Барселону"? Ответы на эти и другие вопросы – внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:41 – "Реал" – "Челси";

06:33 – "Бавария" – "Вильярреал";

12:39 – "Ливерпуль" – "Бенфика"

15:04 – "Атлетико" – "Манчестер Сити";

20:46 – "Аталанта" – "РБ Лейпциг";

24:34 – "Барселона" – "Айнтрахт";

32:14 – Не попадайте в офсайд!

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В статье: Бавария (Мюнхен) Карим Бензема Лука Модрич Унаи Эмери Атлетико (Мадрид) Бенфика (Лиссабон) Аталанта (Бергамо) Лига чемпионов Лига Европы Роман Яремчук Барселона Руслан Малиновский Реал (Мадрид) Томас Тухель Челси (Лондон) Ливерпуль Манчестер Сити Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Вильярреал Александр Зинченко РБ Лейпциг Н'Голо Канте Кристофер Нкунку Подкаст Аудиомнение Константинос Цимикас Подкасты UA-Футбол
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