Реалу нет равных в эпизодах, Айнтрахт умнее Барсы, Эмери может взять ЛЧ. Аудиомнение #140

Обсуждаем ответные матчи ¼ финала Лиги чемпионов и Лиги Европы. Послушать выпуски "Аудиомнения" можно на Megogo Audio, Google Podcasts, Facebook, YouTube ↓ , Castbox ↓ – подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол.

"Челси" – классная системная команда, но в матчах против "Реала" это ничего не значит. Канте не в форме, прекрасный план Тухеля, гениальность ветеранов Мадрида, добрый вечер от Унаи Эмери, форвард для "Вильярреала" и стройка Нагельсманна. Как Симеоне подкинул шпаргалку для "Реала"? Почему "Айнтрахт" одолел жилистую "Барселону"? Ответы на эти и другие вопросы – внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:41 – "Реал" – "Челси";

06:33 – "Бавария" – "Вильярреал";

12:39 – "Ливерпуль" – "Бенфика"

15:04 – "Атлетико" – "Манчестер Сити";

20:46 – "Аталанта" – "РБ Лейпциг";

24:34 – "Барселона" – "Айнтрахт";

32:14 – Не попадайте в офсайд!