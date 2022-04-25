  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Гвардиола: Ман Сити хочет в финал ЛЧ, но все решат игроки - я не могу победить в этой игре
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола: Ман Сити хочет в финал ЛЧ, но все решат игроки - я не могу победить в этой игре

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Завтра у его команды важный матч

Гвардиола: Ман Сити хочет в финал ЛЧ, но все решат игроки - я не могу победить в этой игре

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола посетил пресс-конференцию накануне игры против "Реала".

"Это большая честь. Конечно, мы хотим выйти в финал и выиграть его, но в то же время я никогда не буду недооценивать то, что мы сделали на пути к финалу.

Приятно осознавать, что мы в одной компании с лучшими командами Европы. Нужно оставаться собой, провести два исключительных матча, чтобы выйти в финал. Мы можем это сделать.

Есть история, ее не изменить, но футбол - это игра с мячом 11 на 11. Многие хорошие команды уже выбыли, когда-то мы тоже не дойдем до этой стадии. Я сказал игрокам наслаждаться моментом, потому что это честь.

Конечно, все хотят выйти в финал, но все решат игроки. В футбол играют футболисты, я не могу победить в этой игре", - цитирует тренер сайт УЕФА.

Читайте такжеКалендарь издевается над Пепом, пока Реал превращается в королей камбеков. Аудиомнение #141
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хосеп Гвардиола Реал (Мадрид) Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...