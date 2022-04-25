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Гвардиола: Ман Сити хочет в финал ЛЧ, но все решат игроки - я не могу победить в этой игре
Завтра у его команды важный матч
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола посетил пресс-конференцию накануне игры против "Реала".
"Это большая честь. Конечно, мы хотим выйти в финал и выиграть его, но в то же время я никогда не буду недооценивать то, что мы сделали на пути к финалу.
Приятно осознавать, что мы в одной компании с лучшими командами Европы. Нужно оставаться собой, провести два исключительных матча, чтобы выйти в финал. Мы можем это сделать.
Есть история, ее не изменить, но футбол - это игра с мячом 11 на 11. Многие хорошие команды уже выбыли, когда-то мы тоже не дойдем до этой стадии. Я сказал игрокам наслаждаться моментом, потому что это честь.
Конечно, все хотят выйти в финал, но все решат игроки. В футбол играют футболисты, я не могу победить в этой игре", - цитирует тренер сайт УЕФА.
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