Гвардиола: Ман Сити хочет в финал ЛЧ, но все решат игроки - я не могу победить в этой игре

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола посетил пресс-конференцию накануне игры против "Реала".

"Это большая честь. Конечно, мы хотим выйти в финал и выиграть его, но в то же время я никогда не буду недооценивать то, что мы сделали на пути к финалу.

Приятно осознавать, что мы в одной компании с лучшими командами Европы. Нужно оставаться собой, провести два исключительных матча, чтобы выйти в финал. Мы можем это сделать.

Есть история, ее не изменить, но футбол - это игра с мячом 11 на 11. Многие хорошие команды уже выбыли, когда-то мы тоже не дойдем до этой стадии. Я сказал игрокам наслаждаться моментом, потому что это честь.

Конечно, все хотят выйти в финал, но все решат игроки. В футбол играют футболисты, я не могу победить в этой игре", - цитирует тренер сайт УЕФА.