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У Ман Сити огромные кадровые проблемы. Зинченко будет иметь шанс сыграть с Реалом

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Причем с первых минут

У Ман Сити огромные кадровые проблемы. Зинченко будет иметь шанс сыграть с Реалом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Главный матч недели - встреча "Манчестер Сити" и "Реала" в Лиге Чемпионов. Во вторник команды проведут свой первый поединок в рамках полуфинала ЛЧ.

У "горожан" огромные проблемы в обороне. Из-за травм, по словам Гвардиолы, под вопросом на данный матч Кайл Уокер и Джон Стоунз. Помимо этого, дисквалифицирован Жоау Канселу. Итого, минус три футболиста обороны.

Подобная ситуация дает преимущество Александру Зинченко. Вполне возможно, что украинец появится с первых минут на позиции левого фулбека, как и в недавнем матче АПЛ. Против "Уотфорда" Алекс отличился голевой передачей.

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Отметим, что официальный сайт УЕФА видит украинца в старте. Всего в этом сезоне на счету Зинченко 21 матча и три голевые передачи.

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В статье: Реал (Мадрид) Манчестер Сити Александр Зинченко
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Комментарии (1)
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fato48
25.04.2022 в 20:05
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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