У Ман Сити огромные кадровые проблемы. Зинченко будет иметь шанс сыграть с Реалом

Главный матч недели - встреча "Манчестер Сити" и "Реала" в Лиге Чемпионов. Во вторник команды проведут свой первый поединок в рамках полуфинала ЛЧ.

У "горожан" огромные проблемы в обороне. Из-за травм, по словам Гвардиолы, под вопросом на данный матч Кайл Уокер и Джон Стоунз. Помимо этого, дисквалифицирован Жоау Канселу. Итого, минус три футболиста обороны.

PEP ???? They (Stones and Walker) are doubts, they didn't train last week, ten days, John since Brighton. We will see how they feel, and make a decision tomorrow.