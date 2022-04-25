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У Ман Сити огромные кадровые проблемы. Зинченко будет иметь шанс сыграть с Реалом
Причем с первых минут
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный матч недели - встреча "Манчестер Сити" и "Реала" в Лиге Чемпионов. Во вторник команды проведут свой первый поединок в рамках полуфинала ЛЧ.
У "горожан" огромные проблемы в обороне. Из-за травм, по словам Гвардиолы, под вопросом на данный матч Кайл Уокер и Джон Стоунз. Помимо этого, дисквалифицирован Жоау Канселу. Итого, минус три футболиста обороны.
PEP ???? They (Stones and Walker) are doubts, they didn't train last week, ten days, John since Brighton. We will see how they feel, and make a decision tomorrow.— Manchester City (@ManCity) April 25, 2022
Подобная ситуация дает преимущество Александру Зинченко. Вполне возможно, что украинец появится с первых минут на позиции левого фулбека, как и в недавнем матче АПЛ. Против "Уотфорда" Алекс отличился голевой передачей.
Отметим, что официальный сайт УЕФА видит украинца в старте. Всего в этом сезоне на счету Зинченко 21 матча и три голевые передачи.
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