Динамо их обыграло 4:0. Бенфика - победитель Юношеской лиги УЕФА

Завершился финал Юношеской лиги УЕФА. В главной игре сошлись юношеские команды "Бенфики" и "Зальцбурга", в котором победу одержали первые. Достаточно легкую победу.

Забив на третьей минуте первый гол, португальский коллектив продолжал владеть инициативой, при этом еще забивая голы. Таких вышло шесть - "Зальцбург" не смог ответить чем-то достойным.

No team has scored even four in a #UYL final, @SLBenfica have 5 with 20 minutes left! ???? pic.twitter.com/4Qw3p0polp — UEFA Youth League (@UEFAYouthLeague) April 25, 2022

"Бенфика" впервые выиграла Юношескую лигу УЕФА, прервав серию из трех поражений в финале. Остается лишь один вопрос: Можно ли считать, что лиссабонцы преодолели проклятие Беллы Гуттманна, завещавшего отсутствие еврокубков на протяжении ста лет?

Также стоит отметить, что "Бенфика" в нынешнем розыгрыше турнира играла в одной группе с "Динамо". В Киеве "бело-синие" победили со счетом 4:0, на выезде минимальную викторию праздновали португальцы.

Юношеская лига УЕФА, финал

"Зальцбург" U19 - "Бенфика" U19 0:6

Голы: Нету 3, Араужо 15, 58, 89 п, Н'дур 53, Семеду 69