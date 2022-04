Динамо их обыграло 4:0. Бенфика - победитель Юношеской лиги УЕФА

Завершился финал Юношеской лиги УЕФА. В главной игре сошлись юношеские команды "Бенфики" и "Зальцбурга", в котором победу одержали первые. Достаточно легкую победу.

Забив на третьей минуте первый гол, португальский коллектив продолжал владеть инициативой, при этом еще забивая голы. Таких вышло шесть - "Зальцбург" не смог ответить чем-то достойным.

No team has scored even four in a #UYL final, @SLBenfica have 5 with 20 minutes left! ???? pic.twitter.com/4Qw3p0polp