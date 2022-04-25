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Динамо их обыграло 4:0. Бенфика - победитель Юношеской лиги УЕФА

Лига Чемпионов
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Проклятие Белы Гуттманна в прошлом?

Динамо их обыграло 4:0. Бенфика - победитель Юношеской лиги УЕФА

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Завершился финал Юношеской лиги УЕФА. В главной игре сошлись юношеские команды "Бенфики" и "Зальцбурга", в котором победу одержали первые. Достаточно легкую победу.

Забив на третьей минуте первый гол, португальский коллектив продолжал владеть инициативой, при этом еще забивая голы. Таких вышло шесть - "Зальцбург" не смог ответить чем-то достойным.

"Бенфика" впервые выиграла Юношескую лигу УЕФА, прервав серию из трех поражений в финале. Остается лишь один вопрос: Можно ли считать, что лиссабонцы преодолели проклятие Беллы Гуттманна, завещавшего отсутствие еврокубков на протяжении ста лет?

Также стоит отметить, что "Бенфика" в нынешнем розыгрыше турнира играла в одной группе с "Динамо". В Киеве "бело-синие" победили со счетом 4:0, на выезде минимальную викторию праздновали португальцы.

Юношеская лига УЕФА, финал
"Зальцбург" U19 - "Бенфика" U19 0:6
Голы: Нету 3, Араужо 15, 58, 89 п, Н'дур 53, Семеду 69

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Зальцбург
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