Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо их обыграло 4:0. Бенфика - победитель Юношеской лиги УЕФА
Проклятие Белы Гуттманна в прошлом?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Завершился финал Юношеской лиги УЕФА. В главной игре сошлись юношеские команды "Бенфики" и "Зальцбурга", в котором победу одержали первые. Достаточно легкую победу.
Забив на третьей минуте первый гол, португальский коллектив продолжал владеть инициативой, при этом еще забивая голы. Таких вышло шесть - "Зальцбург" не смог ответить чем-то достойным.
No team has scored even four in a #UYL final, @SLBenfica have 5 with 20 minutes left! ???? pic.twitter.com/4Qw3p0polp— UEFA Youth League (@UEFAYouthLeague) April 25, 2022
"Бенфика" впервые выиграла Юношескую лигу УЕФА, прервав серию из трех поражений в финале. Остается лишь один вопрос: Можно ли считать, что лиссабонцы преодолели проклятие Беллы Гуттманна, завещавшего отсутствие еврокубков на протяжении ста лет?
Также стоит отметить, что "Бенфика" в нынешнем розыгрыше турнира играла в одной группе с "Динамо". В Киеве "бело-синие" победили со счетом 4:0, на выезде минимальную викторию праздновали португальцы.
Юношеская лига УЕФА, финал
"Зальцбург" U19 - "Бенфика" U19 0:6
Голы: Нету 3, Араужо 15, 58, 89 п, Н'дур 53, Семеду 69
SENSATIONAL! ????????????— UEFA Youth League (@UEFAYouthLeague) April 25, 2022
An incredible display by Benfica, who at the fourth attempt have won a UEFA Youth League final! ????#UYL @SLBenfica ???????? pic.twitter.com/hR0VZgkGQe
Популярное сейчас
- Облом для Лунина? Реал подпишет "нового Касильяса", который заменит Куртуа
- "Я на**й за присоединение к украм". Феерическая реакция россиян на пожар в Брянске
- "Это как удар по "Москве"". В сети появилось ВИДЕО начала пожара в Брянске
- Бенфика и Зальцбург – финалисты юношеской лиги УЕФА
- Гитарист известной группы Green Grey вступил в ряды ЗСУ
- Настоящий лидер. Капитан Вест Хэма плакал после матча с Лионом, а потом убирался в раздевалке